Politechnika Białostocka zaprezentuje szeroki wachlarz swoich dokonań

4 maja, 2023

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki na Politechnice Białostockiej, źródło: Politechnika Białostocka Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki na Politechnice Białostockiej, źródło: Politechnika Białostocka

Ponad 150 wydarzeń przygotowała Politechnika Białostocka w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 15 maja wybór atrakcji będzie ogromny. Na festiwalowe spotkania z Politechniką Białostocką mogą przyjść przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, studenci i wszyscy zainteresowani.

Wydarzenia, takie jak: wykłady, warsztaty, doświadczenia, prezentacje, wystawy, konkursy, zwiedzanie z przewodnikiem mają na celu przybliżenie zawodu inżyniera.

– Na większości wydziałów będziemy chcieli zaprezentować laboratoria, w których tworzone są publikacje, dokonywane są odkrycia, optymalizowane są różne rzeczy – mówi dr inż. Piotr Ofman, z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, główny koordynator festiwalu. – Politechnika Białostocka na przestrzeni ostatnich lat bardzo mocno się rozwinęła. To widać nie tylko pod kątem tego, co uczelnia na zewnątrz sobą reprezentuje, ale również tego co ma w środku, tego całego zaplecza technicznego. Jest to niesamowicie ciekawa rzecz, żeby pójść do specjalistów z danej dziedziny i porozmawiać z nimi jak to działa i dlaczego jest to tak, a nie inaczej.

Wszystkie wydarzenia oferowane przez Politechnikę Białostocka w trakcie Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki są na stronie internetowej.

Festiwal rozpocznie się 14 maja Rodzinnym Piknikiem Nauki i Sztuki na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Między 10:00 a 16:00 będą warsztaty, pokazy, eksperymenty oraz dodatkowo strefa zabaw i animacji dla dzieci. Zakończy się natomiast 19 maja. W trakcie 5 dni w sumie odbędzie się ponad 1200 wydarzeń zorganizowanych przez 12 podlaskich uczelni, a także Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Hasłem tegorocznego festiwalu jest „Nauka to więcej niż wiedza!”. (hk)

Z dr inż. Piotrem Ofmanem z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, głównym koordynatorem festiwalu rozmawiała Julitta Grzywa: