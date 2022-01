PB i UMB będą współpracować na rzecz innowacyjnych rozwiązań i jeszcze lepszego kształcenia

Styczeń 21, 2022

Powołanie nowego kierunku studiów i wspólne kształcenie na już istniejących, wymiana pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów, a także realizacja projektów naukowo-badawczych. Politechnika Białostocka podpisała porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Rektor PB prof. Marta Kosior – Kazberuk podkreśla, że to sformalizowanie dotychczasowych działań, bo uczelnia z UMB współpracuje już od pewnego czasu.

– Dla nas to jest połączenie potencjałów, uzupełnienie doświadczeń, wymiana pewnych zasobów, a to zawsze tworzy efekt synergii. Myślę, ze wszyscy zyskamy na zacieśnieniu tej współpracy. W pierwszej kolejności wymienię nasze otoczenie, bo jedna i druga uczelnia przede wszystkim działa dla innych, mówię o naszym regionie, ale też w szerszym kontekście, bo tworzymy innowacje, które są przydatne nie tylko u nas, ale też zyskują zasięg nawet międzynarodowy – dodawał rektor PB.

Jednym z obszarów w zakresie którego uczelnie będą wspólnie pracować to sztuczna inteligencja w medycynie.

– Staramy się tutaj połączyć dokładną ocenę stanu klinicznego pacjenta, z wynikami niezwykle kompleksowych badań wielkoskalowych, co w sumie daje ogromne ilości danych, które muszą być później analizowane przez wyspecjalizowanych ekspertów. Nie tylko z dziedziny medycyny, ale również ekspertów w dziedzinie informatyki. Na końcu tej drogi powstają rozwiązania, które pozwalają lepiej dopasować diagnozę i terapię do potrzeb konkretnego pacjenta – wyjaśniał prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Marcin Moniuszko.

W planach jest też powołanie nowego kierunku studiów – bioinformatyka.

– Docelowo chcemy uruchomić bioinformatykę, takie mamy założenie. To będzie drugi stopień, czyli studia magisterskie. Zakładamy, że to będzie bardzo ekskluzywny kierunek, przyjmiemy maksymalnie osiemnaście osób. (…) Chcemy pozyskać zapaleńców, którzy będą mieli wiedzę biologiczną, medyczną oraz informatyczną – dodawał prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Adrian Chabowski.

W ramach porozumienia w najbliższym czasie Politechnika i Uniwersytet Medyczny rozpoczną wspólny projekt, który będzie polegał na stworzeniu wirtualnego kampusu.

– Będzie to projekt skierowany głównie do studentów inżynierii biomedycznej i kierunków medycznych. Będzie to taka platforma wiedzy ze scenariuszami zajęć komputerowych, które będą wykorzystywały wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość. Studenci będą pracować z rzeczywistym pacjentem. Do tej pory studenci inżynierii biomedycznej nie mieli możliwości pracy z chorym, bo nie mają do tego uprawnień. W związku z tym my uzupełnimy tę lukę – tłumaczyła dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej PB prof. Jolanta Pauk.

Porozumienie podpisano na czas nieokreślony. (ea)