PB będzie współpracowała z PIB przy Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją

Maj 25, 2021

źródło: PB/fot. Gabriela Kościuk źródło: PB/fot. Gabriela Kościuk

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej będzie współpracował z białostockim oddziałem Państwowego Instytutu Badawczego NASK w zakresie informatyki oraz telekomunikacji. Uczelnia i instytucja podpisały porozumienie w ramach, którego będą rozwijały projekt Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

– Efektem tej współpracy ma być stworzenie nowych, bardziej przyjaznych systemów, tak zwanych „without paper” jeśli chodzi o tworzenie dokumentacji, zarządzanie aktami prawnymi, i to co najważniejsze – przepływ informacji. Nasze wspólne działania mają usprawnić i przyśpieszyć działania administracyjne – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Głównym założeniem współpracy NASK- u z Politechniką Białostocką jest znalezienie rozwiązań, które ułatwią pracę urzędnikom, poprzez zastąpienie dokumentów papierowych, elektronicznymi procesami.

– To emanacja hasła nauka w służbie państwa – mówi Mariusz Madejczyk, dyrektor oddziału NASK-PIB w Białymstoku – Budując tak potężne narzędzie odkrywamy pewne obszary w których ewidentnie potrzebujemy algorytmów, które może nie tyle zastąpią człowieka w jego codziennej pracy ale przynajmniej wesprą w podejmowaniu pewnych decyzji. Mówimy tu o skali kilkuset tysięcy urzędników, którzy na co dzień wykonują często te same czynności w związku z tym ta współpraca polegać ma na tym, aby wypracować takie algorytmy znaleźć takie automaty, roboty, które będą tę pracę urzędników wspierały, ułatwiały optymalizować.

Ponadto, efektem poszukiwań mają być także rozprawy doktorskie.

– Ten projekt generuje bardzo interesujące problemy z zakresu sztucznej inteligencji, biometrii, czy też przetwarzania języka naturalnego – mówi dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. PB, dyrektor Instytutu Informatyki Technicznej i Telekomunikacji Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Nasi pracownicy będą mieli możliwość prowadzenia badań na rzeczywistych dużych zasobach danych, a z drugiej strony będą także mieli możliwość zmierzenia się z problemami, których rozwiązania będą mogły być użyte w nowoczesnych narzędziach używanych szeroko w administracji publicznej.

Projekt Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją jest realizowany od 2017 r. przez Państwowy Instytut Badawczy (NASK) w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim. (ea)