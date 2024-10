2 października, 2024

Źródło: Fundacja Kotkowo Źródło: Fundacja Kotkowo

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Ma to zwracać szczególną uwagę, że są to żywe istoty, która tak jak człowiek odczuwają ból, strach, głód czy chłód.

Ma to także zaangażować jak najwięcej osób w działania na rzecz poprawy jakości życia zwierząt.

– Mamy też taki nacisk w tym miesiącu na takie zwierzaki, które nie mają tyle szczęścia, czyli bezdomne, które gdzieś się błąkają, które tuż przed zimą będą potrzebowały schronienia. One też potrzebują naszej uwagi, potrzebują naszej troski. Właśnie w tym celu chcemy się spotykać, chcemy zbierać środki na to, żeby móc je chociaż troszkę zabezpieczyć – mówi Agata Kilon z Fundacji Kotkowo.

Pomagać zwierzętom można w różny sposób np. angażując się jako wolontariusz w schronisku, dokarmiając bezdomne zwierzęta czy być dla nich domem tymczasowym. Można również zajrzeć do projektów zgłoszonych w Białymstoku do Budżetu Obywatelskiego, bo tam też są inicjatywy dla zwierząt.

– Są to zarówno projekty ogólnomiejskie, jak i takie osiedlowe, czyli mamy wybiegi dla piesków, mamy takie miejsca, gdzie te zwierzaki mogą bezpiecznie biegać, mamy koci projekt, który polega na tym, że wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli wysterylizować swojego zwierzaka za darmo, ale najważniejsze jest to, żeby do tego budżetu zajrzeć, żeby poczytać, zdecydować, wyrazić swoją wolę – dodaje Agata Kilon.

W głosowaniu na Budżet Obywatelski można wybrać 4 projekty spośród 26 ogólnomiejskich i 55 osiedlowych. Wśród propozycji są także remonty infrastruktury, inicjatywy społeczne czy „zielone” projekty, jak nowe nasadzenia roślin. Zbieranie głosów trwa do poniedziałku (07.10). (hk)