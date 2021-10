Pawilon Polski na Expo 2020 w Dubaju otwarty

Październik 1, 2021

fot.: Polska Agencja Inwestycji i Handlu fot.: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Podlaskie jako pierwsze z regionów Polski będzie promować się na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. To największe i najważniejsze wydarzenie gospodarcze na świecie.

Ekspozycję „Xylopolis – wystawa z Podlaskiego” będzie można oglądać do 24 października. Zaprojektował ją zespół studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej na podstawie koncepcji stworzonej wspólnie przez zespół ekspertów. To symboliczne miasto z drewna.

Wystawa ma promować kulturę, naukę, gospodarkę i walory turystyczne regionu. Przedsięwzięcie wpisuje się w hasło województwa „Podlaskie zasilane naturą”. Drewno, lasy to jedne z największych bogactw regionu. Wystawa Xylopolis pokazuje, jak je wykorzystać w gospodarce i sztuce. Przedstawia również historię regionu przez pryzmat drewna. Jest także wizytówką Polski, egzemplifikacją polskiej przyrody.

– Udział województwa podlaskiego w Wystawie Światowej Expo to szansa dla regionu, zwłaszcza że nasza ekspozycja inauguruje cykl wystaw polskich regionów. To duże wyróżnienie, które zawdzięczamy innowacyjności i oryginalności podlaskiej wystawy Xylopolis. Na pewno zostaniemy zauważeni, a to przełoży się na zainteresowanie naszym województwem. Wymiar promocyjny tego wydarzenia będzie ogromny – zaznaczył Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Ważnym elementem ekspozycji będzie monumentalny obraz prof. Leona Tarasewicza, wybitnego współczesnego polskiego artysty. Dzieło o powierzchni niemal 46 m2 to największe płótno w dorobku artysty. W swojej pracy autor nawiązuje do lokalnych krajobrazów i hasła przewodniego Pawilonu Polski na Expo 2020 „Poland. Creativity inspired by nature” („Polska. Kreatywność inspirowana naturą”).

Z kolei 18-22 października odbędzie się misja gospodarcza. Urząd marszałkowski zaprosił do udziału w niej podlaskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby mogli rozwinąć współpracę na arenie międzynarodowej. To wyjątkowa okazja na pozyskanie partnerów działających na rynkach krajów Rady Współpracy Zatoki (GCC).

– Jestem przekonany, że obecność podlaskich przedsiębiorców w Dubaju pozwoli im nawiązać nowe kontakty biznesowe, wzmocni ekspansję na zagranicznych rynkach oraz umożliwi promocję podlaskiej i polskiej gospodarki – podkreślił Artur Kosicki.

Przez kolejnych sześć miesięcy Polska zorganizuje blisko tysiąc różnego rodzaju wydarzeń. Najważniejsze z nich to: Dzień Polski (07.11.2021), Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (06.12.2021), Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze (23.02.2022). W Pawilonie Polski zaprezentowane zostaną wystawy innych regionów, a także występy aktorskie, folklorystyczne i akrobatyczne, warsztaty dla dzieci i pokazy mody. Program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych obejmie również codzienne koncerty chopinowskie, warsztaty edukacyjne z programowania, tańca ludowego czy malowania ceramiki. (mt)