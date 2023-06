Paula Roma na inaugurację cyklu koncertów „Letnie granie” w Nie Teatrze

21 czerwca, 2023

Nie Teatr w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka Nie Teatr w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka

Nie Teatr rozpoczyna „Letnie granie” na tarasie Astorii. W czwartek (22.06) o 20:00 na inaugurację wakacyjnych koncertów wystąpi Paula Roma.

– Zaczynamy „Letnie granie” na tarasie Astorii. Jako Nie Teatr po raz drugi proponujemy taki pomysł na spędzanie letnich wieczorów. W tym roku częstotliwość koncertów troszkę większa, bo zaczynamy już 22 czerwca, a kończymy 24 sierpnia i gramy co tydzień. Jako pierwsza wystąpi Paula Roma. Będzie to piękne otwarcie tegorocznej edycji „Letniego grania” – mówi Ilona Karpiuk z Nie Teatru.

Paula Roma to sceniczna tożsamość wokalistki, która wcześniej była znana jako Paulina Romaniuk – to właśnie pod tym nazwiskiem wzięła udział w programie telewizyjnym The Voice of Poland. Proponowana przez nią muzyka to fuzja gatunków muzycznych takich jak blues, soul oraz alternatywny pop. Na tarasie Astorii Paula wystąpi z towarzyszeniem gitary, eksponując swoje możliwości wokalne.

– Oprócz Pauli Romy na naszej scenie też sporo południowych klimatów, bo przed nami wieczór portugalski z m.in. gitarzystką jazzową Krzysią Górniak. Przed nami też wieczór argentyński z duetem, który gra Astora Piazzollę w interpretacjach na gitarę i wokal. Pojawi się też Ramona Rey. Będzie wieczór musicalowy. Z nami także ciekawe nowe twarze elektroniki – duet Jeszcze, a także mop, który do tej pory supportował na rasie Ralpha Kamińskiego – dodaje Ilona Karpiuk.

Koncerty z cyklu „Letnie granie” to wydarzenia dość kameralne. Na tarasie Astorii pomieści się do 70 osób.

Repertuar Nie Teatru można sprawdzić tutaj. (mt)