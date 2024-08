Patryk Różycki- Namaluj mnie w tej pracy. Wystawa w Galerii Arsenał

12 sierpnia, 2024

Patryk Różycki – Namaluj mnie w tej pracy, fot. Jerzy Doroszkiewicz Patryk Różycki – Namaluj mnie w tej pracy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Patryk Różycki, twórca wizualny, w Galerii Arsenał otworzył autorską wystawę.

Patryk Różycki - Namaluj mnie w tej pracy, fot. Jerzy Doroszkiewicz Zdjęcie 1 z 5 Patryk Różycki - Namaluj mnie w tej pracy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Namaluj mnie w tej pracy” poprosiła Patryka Różyckiego mama, wspominając, jak w latach 70. była kelnerką m.in. w zajeździe „Zerwikaptur”. Wykorzystując białe ściany Galerii Arsenał twórca wizualny umieścił na nich szereg obrazów z adnotacjami odnosząc się do wstydu z niechcianej pracy, walki o prawa pracownicze, emigracji zarobkowej, wysokich kosztów pracy, choroby i życia z renty, śmierci, pracy na czarno i poszukiwania godności w sytuacji upokarzającej biedy i braku sprawczości.

– Chodzi mi o to, żeby opowiedzieć o osobach, które nie widzą w sztuce współczesnej opowieści o nich samych – wyjaśnia formę i treść wystawy Różycki. – Chcę o nich opowiedzieć po to, żeby pokazać ich los, który jest przemilczany, wyparty, o którym nikt nie chce słuchać. Być może bohaterowie tych obrazów nie nadają się na postaci do filmów, bo jeśli już się nadają, to są jakimiś demonicznymi postaciami z siekierkami, które w ogóle nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie mają życia emocjonalnego. Myślę, że moje postaci mają życie emocjonalne, walczą z systemem, walczą z trudem ekonomicznym, walczą z chorobą, walczą o byt rodziny. Są wrażliwymi, czułymi osobami.

Wystawę Patryka Różyckiego „Namaluj mnie w tej pracy” w Galerii Arsenał można oglądać do 13 października 2024 roku. (jd)

Z Patrykiem Różyckim i Katarzyną Różniak-Szabelską, kuratorką wystawy „Namaluj mnie w tej pracy” rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: