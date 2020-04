Parkuj i Jedź. Pierwszy taki parking w Białymstoku

Kwiecień 15, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Przy granicy Białegostoku, na ul. Filipowicza powstanie pierwszy parking typu Parkuj i Jedź. Będzie tam miejsce na niemal sto aut. Miasto szuka wykonawcy, który zaprojektuje i zrealizuje tę inwestycję.

Parking powstanie w pobliżu pętli komunikacji miejskiej, aby kierowcy przyjeżdżający do Białegostoku mogli zostawić tam samochody, przesiąść się do komunikacji miejskiej i dalej podróżować w ten sposób do centrum miasta. Mają się tam znaleźć miejsca postojowe dla samochodów osobowych i dla aut osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo powstaną też drogi manewrowe, chodniki oraz oświetlenie.

Przetarg na parking typu Park and Ride odbywa się w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Zainteresowane firmy swoje oferty mogą składać do końca kwietnia. (mt/mc)