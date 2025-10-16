Home Wiadomości „Parada Adopciaków” znów połączy miłośników zwierząt i psy ze schroniska

Wiadomości

16 października, 2025

„Parada Adopciaków” znów połączy miłośników zwierząt i psy ze schroniska

Kobiety stoją z transsparentem Fot. A. Topczewska
„Parada Adopciaków” znów przejdzie alejkami białostockich parków. Schronisko Dolina Dolistówki po raz trzeci organizuje spacer z psami, które były adoptowane, jak i tymi czekającymi na nowy dom.

 

Będzie to okazja poznać podopiecznych schroniska i przekonać się, że każdy z nich ma swoją historię oraz ogromne serce do oddania.

„Parada Adopciaków” odbędzie się w sobotę (18.10) o 11:00. Uczestnicy spotykają się przy pomniku Kawelina w pobliżu wejścia do parku Planty i wspólnie przejdą do pomnika 42. Pułku Piechoty w Parku Konstytucji 3 Maja. (red.)

 

