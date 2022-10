Parada adopciaków z białostockiego schroniska [zdjęcia]

Październik 16, 2022

Parada adopciaków ze schroniska w Białymstoku, fot. A. Topczewska Parada adopciaków ze schroniska w Białymstoku, fot. A. Topczewska

Znalazły kochających opiekunów i nowe domy. Są wyjątkowe i odmieniły życie swoich właścicieli – psiaki ze schroniska. W niedzielę (16.10) adopciaki wraz ze swoimi opiekunami i wolontariuszami przeszły w paradzie, by pokazać, że warto zaadoptować psy ze schroniska.

„Parada Adopciaków” – przemarsz psów adoptowanych z białostockiego schroniska zorganizowało Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku. Przy rzeźbie Psa Kawelina w białostockim Parku Planty spotkały się psy małe i duże i ich właściciele, skąd wyruszyli w przemarszu w kierunku Teatru Dramatycznego. Parada promowała ideę adopcji zwierząt, by pokazać, że każdy psiak potrzebuje miłości, mądrych opiekunów i życia poza kratami.

– Parada adopciaków to święto dla wszystkich wolontariuszy oraz psów, które mają już swoje rodziny. Chcemy pokazać, że psy z adopcji to piękne mądre zwierzęta, które potrafią wyjątkowo kochać. Z roku na rok na paradzie jest coraz więcej psów. A po dwóch latach pandemii na takie spotkanie czekaliśmy z utęsknieniem. Teraz w schronisku mamy 132 psy, które czekają na rodziny i dom – mówi Anna Jaroszewicz, kierownik schroniska Dolina Dolistówki w Białymstoku.

Dorota, wolontariuszka w białostockim schronisku zapewnia, że wolontariusze starają się zapewnić psom takie życie, jakie by miały w warunkach domowych. – Każdy pies zasługuje na ciepłe traktowanie przez człowieka – podkreśla wolontariuszka.

Troja, Fiszer, Boguś, Fara są wyjątkowe. Są kochane i pięknie kochają z wzajemnością, warto dać im drugą szansę – zapewniają ich opiekunowie. – To najcudowniejsze zwierzę świata, dzięki niej zmieniło się nasze życie. To najlepsze co nam się trafiło 4 lata temu – przyznają opiekunowie Miśki.

Parada adopciaków w relacji Anety Topczewskiej: