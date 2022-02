„Panowie i Panie, serwujemy badanie”. Akcja BCO i białostockich restauracji na Walentynki

Luty 10, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Wyjątkowa akcja „Panowie i Panie, serwujemy badanie” na Walentynki. Dla wszystkich zakochanych par specjalne vouchery na badania przygotowało Białostockie Centrum Onkologii wraz z białostockimi restauratorami.

Jak otrzymać zaproszenie? Wystarczy zabrać swoją połówkę na Walentynki do jednego z trzech białostockich lokali i otrzymać voucher uprawniający do wykonania kompleksowego badania krwi (w tym z oznaczeniem poziomu markerów nowotworowych i poziomu przeciwciał przeciwko COVID-19). Pozwoli to na wychwycenie choroby w takim stopniu zaawansowania, by móc ją leczyć.

Akcja obowiązuje tylko 14 lutego. Natomiast badania potrwają do 8 marca.

– Dziś restauratorzy wspierają zdrowotne akcje profilaktyczne. W Dzień świętego Walentego chcemy przekazać vouchery wszystkim zainteresowanym. Dzięki współpracy z białostockimi restauracjami w ten niekonwencjonalny sposób uda nam się dotrzeć do naszych potencjalnych pacjentów – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

Vouchery na zestaw badań zakochani otrzymają w trzech miejscach:

– Restauracja Lipcowy Ogród, ul. 42 Pułku Piechoty 6

– Kawelin Restauracja, ul. Legionowa 10

– Maison du Café, ul. Jana Kilińskiego 10

BCO przygotowało 160 voucherów. W sumie z badań skorzysta więc 320 osób. Każdy voucher posiada swój indywidualny kod, który należy podać podczas rejestracji na badanie na infolinii BCO.

– Cieszymy się że możemy przyłączyć się do akcji. Temat zdrowia i profilaktyki jest dla nas niezwykle ważny. Już przyjmujemy rezerwacje na 14 lutego – zachęca Joanna Kawałko z Maison du Café.

– 14 lutego czekamy na zakochane pary. Kelnerzy w imieniu BCO wręczą zaproszenia do wspólnego badania – zaprasza Anna Narel z restauracji Lipcowy Ogród. (at)