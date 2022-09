Pamiątka chrztu zgodna z tradycją – co warto podarować?

Wrzesień 27, 2022

Ceremonia chrztu to najczęściej pierwsze wielkie wydarzenie w życiu malucha. Większość rodziców decyduje się na obrządek tuż po narodzinach dziecka, więc pociecha nie ma szans na zapamiętanie tego ważnego dnia. Wspomnienie sakramentu stanowią namacalne pamiątki, w postaci wartościowych upominków z dedykacją. Co sprawdzi się najlepiej w roli podarunku od rodziców chrzestnych? Czy każdy z gości powinien przynieść prezent lub kopertę? Odpowiedzi w dalszej części artykułu.

Rodzice, chrzestni, goście: kto wręcza pamiątki na chrzest?

Przyszli rodzice chrzestni muszą przygotować się odpowiednio do objęcia tej zaszczytnej roli. Tradycyjnie to po stronie matki chrzestnej leży zakup niezbędnej przy ceremonii szatki, natomiast ojciec chrzestny kupuje i zapala w trakcie obrzędu świecę. To również rodzice chrzestni najczęściej wręczają dziecku tradycyjną pamiątkę chrztu świętego. Czasami na personalizowany upominek decydują się też dziadkowie malucha oraz inne bliskie osoby zaproszone na uroczystość.

Czy każdy z zaproszonych gości powinien pojawić się na ceremonii z drogocenną pamiątką? Niekonieczne. Jeśli uczestniczysz wyłącznie w obrządku kościelnym, wystarczy, że złożysz życzenia opiekunom malucha. Miłym gestem mogą być też kwiaty w delikatnych kolorach, np. konwalie, stokrotki lub piwonie. Bukiecik z okazji chrztu nie powinien być duży. Możesz wręczyć go na ręce rodziców.

Delikatna biżuteria i srebrne obrazki ofiarowywane są zwyczajowo przez chrzestnych oraz dziadków, natomiast reszta gości wręcza kartki okolicznościowe z życzeniami. Dodatkowo, jeśli z chrzczonym maluchem lub jego opiekunami łączą Cię bliskie relacje, lub po ceremoniale kościelnym przewidziany jest uroczysty obiad, warto rozważyć wręczenie koperty z wyliczoną kwotą. Nie jest to konieczność, lecz taka wyprawka może okazać się pomocna dla organizatorów przyjęcia, szczególnie w przypadku młodych lub samotnych rodziców.

Gdzie kupić piękne pamiątki i dewocjonalia na Podlasiu?

Upominki z okazji chrztu dobierane są w zależności od roli, jaką pełni gość w życiu dziecka oraz w trakcie samej ceremonii. Biżuteria wręczana z tej okazji powinna być raczej skromna. Dobrym pomysłem są wyroby stworzone specjalnie na tego typu okazję.

Pamiątki chrztu dla dziewczynki i chłopca – propozycje i symbolika

Większość tradycyjnych upominków na chrzciny jest odpowiednia zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. Jedyną wyraźną różnicą bywają dedykacje oraz wizerunki dzieci na grawerowanych tabliczkach. Warto zwrócić uwagę, czy w towarzystwie aniołka na obrazku znajduje się chłopczyk, czy dziewczynka. Medaliki, krzyżyki oraz wyroby biżuteryjne w kształcie dziecięcych zabawek uznawane są za uniwersalny podarunek, niezależnie od płci malucha.

Obrazek z grawerem

To zdecydowanie jedna z najbardziej tradycyjnych pamiątek z okazji chrztu. Tabliczka z podobizną Matki Boskiej lub Anioła Stróża, chroniącego dziecko od zła, wykonywana jest specjalną techniką – aluminiowa blaszka pokrywana jest warstwą czystego srebra, a dzięki ochronnemu lakierowi, obrazek nie śniedzieje i pięknie odbija światło. Pamiątka prezentuje się okazale umieszczona na ścianie, np. tuż nad łóżeczkiem malucha.

Srebrna łyżeczka

To wyjątkowy upominek, którego historia sięga średniowiecza. Dawniej wierzono, że przedmiot ten miał chronić malucha od głodu i choroby. Do dzisiaj łyżeczka symbolizuje dobrobyt, szczęście i zdrowie, przez co wręczana jest jako pamiątka chrztu. Nierzadko na jej wypukłej części graweruje się dedykację, a na trzonku lub uchwycie godzinę narodzin dziecka.

Grzechotka lub smoczek

Srebrne wyroby biżuteryjne w kształcie smoczka lub dziecięcych zabawek stanowią życzenia szczęśliwego dzieciństwa. Symbolizują beztroskę i z powodzeniem przypominają o najwspanialszych momentach wieku dziecięcego. Wręczane są z okazji chrztu lub jako prezent na pierwsze urodziny.

Medalik lub krzyżyk

Wisiorek w postaci medalika lub krzyżyka może być nie tylko noszony na szyi w późniejszym wieku, ale stanowi sentymentalną pamiątkę religijnego wydarzenia w życiu dziecka. Wybór tego typu biżuterii jest naprawdę duży, a mnogość wzorów sprawia, że w zasadzie każdy maluch może otrzymać unikatowy upominek tego typu.

Podkreśl doniosłość tego pięknego wydarzenia i z okazji chrztu podaruj dziecku subtelną biżuterię lub srebrny obrazek z grawerem!