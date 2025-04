Paktofonika w Białymstoku – legendarna ekipa wraca na scenę!

10 kwietnia, 2025

Hip-hopowe emocje w najlepszym wydaniu! Paktofonika ponownie rusza w trasę, a Białystok znalazł się na jej mapie. 12 i 13 kwietnia w ramach „Tyle, co na bilet – Paktofonika 2025 Tour” Fokus i Rahim wystąpią w klubowej, kameralnej atmosferze. Patronem medialnym koncertów jest Radio Akadera.

Paktofonika – legenda, która wciąż żyje

Paktofonika to zespół, który na zawsze wpisał się w historię polskiego hip-hopu. Ich album „Kinematografia” z 2000 roku stał się kultowym, a utwory takie jak „Jestem Bogiem” czy „Chwile ulotne” do dziś są hymnami dla fanów rapu. Choć zespół zakończył działalność w 2003 roku, Fokus i Rahim nadal kontynuują swoją muzyczną misję, a koncerty Paktofoniki przyciągają rzesze słuchaczy.

„Tyle, co na bilet” – blisko fanów, blisko emocji

Po sukcesie jubileuszowych koncertów w Spodku, Torwarze czy Hali Stulecia, Fokus i Rahim postanowili wyruszyć w trasę do miejsc, które wcześniej omijali. „Tyle, co na bilet” to nie tylko koncerty, ale także spotkania pełne wspomnień i autentycznych emocji. Kameralna atmosfera klubów sprawia, że fani mogą poczuć jeszcze większą więź z artystami i ich muzyką.

Białystok – dwa wieczory z Paktofoniką

Weekend 12–13 kwietnia w Białymstoku to dwa dni wypełnione klasycznym hip-hopem. To niepowtarzalna okazja, by na żywo usłyszeć legendarne numery, które kształtowały polską scenę muzyczną. (hp)