Pakt na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej – trwają konsultacje do 18 września

16 września, 2025

Konferencja poświęcona konsultacjom źródło: UMWP Krzysztof Duszyński

Jeszcze tylko dwa dni, do 18 września, samorządowcy, przedsiębiorcy, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz wszyscy mieszkańcy Podlasia i innych regionów przygranicznych mogą zgłaszać swoje opinie do tworzonego „Paktu na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej”. To ważna inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest wsparcie obszarów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Dlaczego ten pakt jest ważny?

„Pakt na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej” ma na celu wskazanie konkretnych działań, jakie powinny być podjęte na poziomie unijnym, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed tzw. regionami trudnosąsiedzkimi. Chodzi m.in. o:

ograniczenia w kontaktach transgranicznych,

niższe wyniki gospodarcze,

specyficzne bariery rozwojowe wynikające z położenia przy granicy zewnętrznej UE.

Profesor Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Europe Direct Podlaskie, podkreśla wagę udziału w konsultacjach:

– To bardzo ważne konsultacje z naszego punktu widzenia. Komisja Europejska zbiera głosy w tej sprawie. Zachęcam podmioty samorządowe, biznesowe, uczelniane, pozarządowe – wszystkich, którzy mają na sercu dobro regionu – aby zgłaszali swoje problemy, potrzeby i pomysły.

Gdzie znaleźć informacje o konsultacjach?

Aktualne informacje o tworzonym pakcie oraz narzędzia do zgłaszania uwag dostępne są m.in. na:

oficjalnej stronie Komisji Europejskiej ,

stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ,

stronie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej ,

stronie Europe Direct Podlaskie.

Można również kontaktować się telefonicznie z Europe Direct Podlaskie w celu uzyskania wsparcia.

Do kiedy można zgłaszać uwagi?

Konsultacje społeczne w sprawie „Paktu na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej” potrwają do 18 września. To ostatnia szansa, by mieszkańcy, instytucje i organizacje z Podlasia i innych regionów przygranicznych mieli realny wpływ na przyszłe decyzje unijne.

(pc)