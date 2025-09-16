Home Wiadomości Pakt na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej – trwają konsultacje do 18 września

Wiadomości

16 września, 2025

Pakt na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej – trwają konsultacje do 18 września

Konferencja poświęcona konsultacjom społecznym na temat Paktu na rzecz Wschodnich Regionów Granicznych Unii Europejskiej Konferencja poświęcona konsultacjom źródło: UMWP Krzysztof Duszyński
Jeszcze tylko dwa dni, do 18 września, samorządowcy, przedsiębiorcy, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz wszyscy mieszkańcy Podlasia i innych regionów przygranicznych mogą zgłaszać swoje opinie do tworzonego „Paktu na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej”. To ważna inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest wsparcie obszarów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

 

Dlaczego ten pakt jest ważny?

„Pakt na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej” ma na celu wskazanie konkretnych działań, jakie powinny być podjęte na poziomie unijnym, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed tzw. regionami trudnosąsiedzkimi. Chodzi m.in. o:

  • ograniczenia w kontaktach transgranicznych,

  • niższe wyniki gospodarcze,

  • specyficzne bariery rozwojowe wynikające z położenia przy granicy zewnętrznej UE.

Profesor Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Europe Direct Podlaskie, podkreśla wagę udziału w konsultacjach:

– To bardzo ważne konsultacje z naszego punktu widzenia. Komisja Europejska zbiera głosy w tej sprawie. Zachęcam podmioty samorządowe, biznesowe, uczelniane, pozarządowe – wszystkich, którzy mają na sercu dobro regionu – aby zgłaszali swoje problemy, potrzeby i pomysły.

Gdzie znaleźć informacje o konsultacjach?

Aktualne informacje o tworzonym pakcie oraz narzędzia do zgłaszania uwag dostępne są m.in. na:

  • oficjalnej stronie Komisji Europejskiej,

  • stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

  • stronie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej,

  • stronie Europe Direct Podlaskie.

Można również kontaktować się telefonicznie z Europe Direct Podlaskie w celu uzyskania wsparcia.

Do kiedy można zgłaszać uwagi?

Konsultacje społeczne w sprawie „Paktu na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej” potrwają do 18 września. To ostatnia szansa, by mieszkańcy, instytucje i organizacje z Podlasia i innych regionów przygranicznych mieli realny wpływ na przyszłe decyzje unijne.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Syreny w rocznicę napaści ZS ... więcej
Konferencja poświęcona konsultacjom społecznym na temat Paktu na rzecz Wschodnich Regionów Granicznych Unii Europejskiej
Pakt na rzecz wschodnich regio ... więcej
Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przemawia na konferencji przed Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Obok stoją strażacy w służbowych mundurach, w tle czerwone wozy strażackie i budynek komendy.
19 milionów złotych dla podl ... więcej
Zarekwirowany bimber
Czarna Białostocka: prawie 20 ... więcej
Dr hab. inż. Paweł Dzienis z Politechniki Białostockiej siedzi przy biurku przed komputerem, na monitorze widoczny jest model robota agrotechnicznego R-BOS.
Robot do zbioru truskawek z Po ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.