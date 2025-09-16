Padel na Zawadach – nowa atrakcja sportowa w Białymstoku

16 września, 2025

W Ośrodku Sportowym Zawady w Białymstoku powstały cztery profesjonalne korty do gry w padla. To pierwsze takie obiekty w mieście, oddane do użytku mieszkańców 12 września. Inwestycja kosztowała 1,3 mln zł i jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tą dyscypliną w Polsce.

Korty do padla w Białymstoku, źródło: UM Białystok

– Z jednej strony nie każdy wie, czym jest padel, z drugiej – to sport bardzo popularny na świecie, zwłaszcza w krajach hiszpańskojęzycznych. W Hiszpanii mówi się nawet, że to drugi sport po piłce nożnej. W Polsce dopiero zyskuje popularność, także dzięki temu, że grają w niego znane osoby i celebryci. Dlatego naszym celem jest urozmaicanie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców – mówi Paweł Orpik, dyrektor Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Posłuchaj rozmowy z Pawłęm Orpikiem o kortach do padla w audycji „Białystok -miasto młodych”.

Korty w Zawadach

Nowe korty powstały w ramach modernizacji Ośrodka Sportowego Zawady. – Mamy cztery profesjonalne korty do gry w padla. Kort jest otoczony szkłem i siatkami metalowymi, tak wygląda norma. Grają w niego cztery osoby, w deblu. To sport, który ma służyć integracji i poznawaniu się – wyjaśnia dyrektor BOSiR.

Koszt inwestycji wyniósł 1,3 mln zł. – Trzeba było przygotować całe podłoże, infrastrukturę i media. To spora inwestycja, którą odebraliśmy w zeszłym tygodniu – dodaje Orpik.

Duże zainteresowanie od pierwszych dni

Korty zostały udostępnione mieszkańcom w piątek, 12 września. – Bardzo duże zainteresowanie na początek nas cieszy. W weekend od piątku do niedzieli obsłużyliśmy 50 rezerwacji, około 200 osób skorzystało. W godzinach popołudniowych korty były praktycznie cały czas zajęte – relacjonuje Paweł Orpik.

Do Ośrodka Zawady przychodzą różne grupy: całe rodziny, młodzież i osoby starsze. – To sport, który nie wymaga dużego wysiłku na początku, dlatego każdy może spróbować. Osoby grające na boisku piłkarskim obok chętnie zaglądają na korty i próbują nowej dyscypliny. Bardzo szybko się do niej przekonują – dodaje.

Jak zagrać w padla?

Rezerwacji można dokonać online poprzez stronę miejskoaktywni.pl lub na miejscu przy ul. Dolnej 97. – Praktycznie można grać na Zawadach od godziny 9:00 do 21:00, siedem dni w tygodniu. Największe zainteresowanie mamy popołudniami i w weekendy – mówi Orpik.

W BOSiR pomyślano też o wsparciu dla początkujących. – Zatrudniliśmy panią Katarzynę Łupińską, wicemistrzynię Polski w pickleballu. Wprowadza nowych graczy w podstawy padla, opowiada o przepisach, a czasem nawet dołącza do gry, by uzupełnić czwórkę – tłumaczy dyrektor.

Padel integruje

Nowa dyscyplina szybko buduje lokalną społeczność. – Na Facebooku powstała grupa „Padel Białystok”, która liczy już około 170 osób. Tam można zgłaszać chęć gry w danym dniu i godzinie, a bardzo szybko znajdują się chętni – także ci, którzy wcześniej się nie znali. Dzięki temu gra w padla to nie tylko sport, ale też integracja i zdrowy sposób spędzania czasu – podsumowuje Paweł Orpik. (AJ)