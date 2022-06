Paczka dla Ukrainy – Reaktywacja. Caritas zbiera dary, które trafią zza wschodnią granicę

Czerwiec 20, 2022

źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Archidiecezji Białostockiej włącza się w kolejną edycję ogólnopolskiej akcji „Paczka Dla Ukrainy”. Prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami uda się wysłać transport z pomocą.

Potrzebna jest przede wszystkim żywność, ale też środki higieniczne i czystości. Paczki o wadze maksymalnej 18 kg można przynosić i do placówki Caritas, i do parafii.

– „Paczka dla Ukrainy Reaktywacja” to kontynuacja ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Ukrainy”. W każdej diecezji Caritas zbiera i wysyła pomoc na Ukrainę. Dary trafiają do centrum logistycznego Caritas w Ukrainie i tam na miejscu są rozdysponowywane. Potrzebna jest pomoc długofalowa: żywność, środki higieniczne, środki czystości. Paczka, którą chcemy dostarczyć albo do placówki Caritas, albo do parafii powinna ważyć do 18 kilo i mieć maksymalne wymiary 53x40x30 cm. Można też przynosić dary luzem, spakujemy na miejscu – mówi ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Od wybuchu wojny w Ukrainie Caritas Archidiecezji Białostockiej przekazała już ponad 30 ton żywności, środków higienicznych i artykułów medycznych.

– W ośrodku Caritas w Supraślu mieszka 20 uchodźców z Ukrainy, zapewniliśmy też mieszkania u osób indywidualnych dla prawie 200 Ukraińców – dodaje ks. Jerzy Sęczek.

Paczki można dostarczać do Placówki Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawskiej 32, do parafii (dni i godziny pracy kancelarii parafialnych wg. danych na stronach parafii), a także Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, ul. Warszawskiej 46.

Przez cały czas można też przynosić żywność do Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy ul. Kościelnej, na tyłach katedry. Dary są rozdysponowane pomiędzy Ukraińcami, którzy są pod opieką Caritas w Białymstoku i okolicy. (at)