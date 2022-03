„Paczka dla Ukrainy”. Białostocka Caritas zachęca do przekazywania paczek dla ukraińskich rodzin

Marzec 14, 2022

źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

Białostocka Caritas dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Ukrainy”. Każdy może pomóc, przygotowując własne dary.

Idea akcji polega na przygotowaniu konkretnego pakietu pomocy dla konkretnej rodziny na Ukrainie. Caritas opracował listę produktów, według której należy przygotować paczkę. W środku powinno znaleźć się jedzenie o długim terminie przydatności, artykuły higieniczne i kosmetyczne.

– Jest to piękna inicjatywa zaproponowana przez Caritas Polska. „Paczka dla Ukrainy” polega na tym, że przygotowujemy taki konkretny pakiet do 18 kilo: artykuły spożywcze, artykuły o długim terminie przydatności do spożycia, artykuły higieniczne. Oczywiście będzie publikowana cała lista. Idea jest taka, żeby dostarczyć je wprost na Ukrainę przez Caritas Polska i Caritas Ukraina do konkretnych rodzin, ponieważ ludzie tam potrzebują jedzenia i wspomnianych środków opatrunkowych, higienicznych, środków czystości, więc każda rodzina otrzyma taki pakiet. I to jest taka konkretna pomoc. To się sprawdziło wiele lat temu też kiedy sami otrzymywaliśmy paczki i było to zwykle dobrze odbierane – powiedział ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Gotowe paczki można dostarczać do placówek Caritas i partnerów akcji. (mt)