Ozierany Małe czekają na nowych mieszkańców – sołtys oferuje działki

7 lutego, 2025

Sołtys wsi Ozierany Małe w powiecie sokólskim, Leszek Skrodzki, zaprasza do zamieszkania w tej malowniczej miejscowości. W ramach swojej inicjatywy jest gotów nawet użyczyć działki osobom, które zdecydują się na przeprowadzkę.

Obecnie w Ozieranach Małych na stałe mieszka jedynie trzech mieszkańców. Miejscowość, położona w gminie Krynki, niemal przy samej granicy z Białorusią, oferuje ciszę, spokój i bliskość natury. To idealne miejsce dla osób poszukujących ucieczki od miejskiego zgiełku i życia w harmonii z otoczeniem.

– Szukam chętnych do zamieszkania w mojej wsi. Jest praca w lesie, są dzikie owoce, zioła, grzyby. Idealne miejsce dla samotników i tych, którzy szukają weny twórczej. Mogę użyczyć działki dla chętnych. Odbiorę z dworca PKP Białystok i dowiozę – zachęca Leszek Skrodzki. Sołtys wsi Ozierany Małe.

Praca i infrastruktura

Nowi mieszkańcy mogą liczyć na możliwość zatrudnienia przy sadzeniu drzew oraz uprawie topinamburu. Co ważne, choć wieś może sprawiać wrażenie zapomnianej przez świat, posiada dostęp do internetu światłowodowego. To niewątpliwy atut dla osób pracujących zdalnie, które chciałyby łączyć nowoczesny styl życia z sielskim krajobrazem.

Zainteresowani przeprowadzką mogą skontaktować się z sołtysem, aby uzyskać więcej informacji na temat warunków zamieszkania i dostępnych działek.

(pc)