Owca w autobusie i na plaży w Białymstoku. Mieszkańcy są zaskoczeni, ale przepisy na to pozwalają

13 sierpnia, 2025

Źródło: Spotted Białystok

Owca na smyczy i w pieluszce spacerująca po mieście, po plaży czy w autobusie – takie widoki można spotkać w Białymstoku. Na „Spotted Białystok” mieszkańcy miasta wstawili zdjęcie zwierzęcia, co budziło konsternacje.

Okazuje się jednak, że zgodnie z uchwałą rady miasta można trzymać zwierzęta gospodarcze w mieście.

– Dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własny użytek, jeżeli nie pogarsza to warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powoduje zanieczyszczeń środowiska i innych uciążliwości – mówi Krzysztofa Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Sama właścicielka owcy poinformowała w mediach społecznościowych, że owca na co dzień mieszka na wsi 20 minut drogi od Białegostoku wraz z psem i kogutem. (hk)