Otwarto Centrum Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku [ZDJĘCIA]

Październik 7, 2022

Centrum Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, fot. Hanna Kość Centrum Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, fot. Hanna Kość

W Białymstoku powstało Centrum Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Mieści się przy ul. Wołodyjowskiego, w pobliżu innych białostockich szpitali.

Od poniedziałku (03.10) przyjmowani są młodzi pacjenci na całodobowym Oddziale Psychiatrii Dziecięcej. Od początku września działa Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych. Oba oddziały mają niezależne wejścia i nie łączą się ze sobą.

– 36 jest łóżek dziecięcych i 40 łóżek przeznaczonych dla pacjentów dorosłych. Jest również tutaj oddział dzienny dla dzieci, który jest czynny w godzinach przed i popołudniowych, nie w godzinach wieczornych. Powstała też poradnia zdrowia psychicznego. Będzie również tworzone Centrum Zdrowia Psychicznego osobom dorosłym, czyli z możliwością dojazdu do domu pacjenta – mówi prof. Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że to historyczny moment.

– Jest to ostatnia biała plama, jaką likwidujemy w Polsce. To było do tej pory przez ponad dekadę województwo, w którym nie było oddziału dla dzieci, który mógł udzielać pomocy w trybie całodobowym – mówi minister Adam Niedzielski.

W Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pacjenci są hospitalizowani w komfortowych warunkach, z wieloma salami terapeutycznymi.

– Psychoterapia dwa razy w tygodniu, psychoterapia indywidualna każde dziecko też dwa razy w tygodniu, terapie zajęciowe, obowiązek szkolny, rozmowy z psychiatrą prowadzącym, terapia i konsultacje rodzinne. Jeśli dziecko jest w dobrym stanie to rodzic może wyjść z dzieckiem poza teren ośrodka na godzinę czy dwie. Przepustki takie sprawdzają funkcjonowanie dziecka – zapewnia dr Jacek Bida, ordynator Oddziału Psychiatrii Dziecięcej.

Oddział utworzono w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Natomiast Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych działa przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. (hk)