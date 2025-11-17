Home Wiadomości Otwarcie przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach. Podlaskie wraca do życia gospodarczego

17 listopada, 2025

Otwarcie przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach. Podlaskie wraca do życia gospodarczego

Konferencja prasowa na przejściu granicznym Konferencja prasowa na przejściu granicznym, fot. PUW
Po 1469 dniach zamknięcia przejścia granicznego w Kuźnicy i 1010 dniach przerwy w Bobrownikach ruch transgraniczny między Polską a Białorusią został wznowiony. Decyzja obowiązuje od północy 17 listopada i oznacza powrót do normalnego funkcjonowania jednego z najbardziej obciążonych obszarów gospodarczych w województwie podlaskim. To wydarzenie, na które mieszkańcy oraz przedsiębiorcy czekali od lat – dosłownie.

Region przygraniczny odetchnął

Podczas nocnej konferencji w Bobrownikach wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki podkreślił skalę wyzwań, z jakimi mierzył się region.
– Silne i odpowiedzialne państwo zapewnia bezpieczeństwo, jednocześnie mając na uwadze potrzeby biznesowe i osobiste mieszkańców – mówił Stawicki, zaznaczając, że wznowienie odpraw to powrót do normalnego funkcjonowania Podlasia.

Z kolei wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wskazywał, że dla przedsiębiorców to dzień, który zamyka okres strat i niepewności.
– Tysiąc czterysta sześćdziesiąt dziewięć dni czekali mieszkańcy na otwarcie przejścia w Kuźnicy i tysiąc dziesięć dni na Bobrowniki. To czas, w którym podlascy przedsiębiorcy tracili swój dorobek życia – mówił wojewoda, przypominając, że handel przygraniczny był fundamentem lokalnej ekonomii.

W obu miejscach otwarto ruch osobowy, a w Bobrownikach – również towarowy. Straż Graniczna i KAS zapewniają pełną gotowość do prowadzenia odpraw oraz wdrażają system Entry/Exit, obowiązujący na zewnętrznych granicach Schengen.

Gospodarka liczy na odbudowę

Przedstawiciele Porozumienia Polskich Przedsiębiorców „Zjednoczony Wschód” nie kryli wzruszenia. Wielomiesięczne apele, manifestacje i rozmowy zakończyły się sukcesem. – Bierzemy się do pracy i odrabiania strat – podkreślała Ewelina Grygatowicz-Szumowska, dodając, że dla regionu otwarcie przejść jest jak tlen: uruchamia mikro- i makroekonomię, daje pracę i przywraca naturalny obieg handlowy.

Wojewoda Brzozowski zwrócił uwagę, że rząd już wcześniej wypłacał rekompensaty przedsiębiorcom z gmin objętych zamknięciem przejść, ale skala strat w całym regionie była znacznie większa. Podkreślił, że powrót ruchu granicznego to historyczny moment dla Podlaskiego i szansa na odbudowę lokalnych firm – od hoteli po przewoźników i handel detaliczny.

Dlaczego granica była zamknięta?

Kuźnica została zamknięta w listopadzie 2021 roku po wydarzeniach związanych z kryzysem migracyjnym inspirowanym przez władze Białorusi. Bobrowniki – w lutym 2023 roku po wyroku reżimu wobec Andrzeja Poczobuta. Dopiero uszczelnienie granicy, mniejsza presja migracyjna oraz opinie służb pozwoliły na podjęcie decyzji o otwarciu obu przejść.

Na przejściu w Bobrownikach jeszcze przed północą ustawiła się 4–5–kilometrowa kolejka. Kierowcy mówili otwarcie, że krótsza trasa do Grodna oznacza realny powrót do normalności po latach objazdów przez Terespol.

(AJ)

