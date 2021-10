Otwarcie nowej drogi i mostu prowadzących do Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Październik 27, 2021

fot. Kamil Timoszuk fot. Kamil Timoszuk

Dojazd do Suwalskiego Parku Krajobrazowego będzie łatwiejszy. Wyremontowano właśnie drogę dojazdową do Parku, a także znajdujący się na tej trasie most.

Do użytku oddano ponad 1,5-kilometrowy odcinek drogi we wsi Malesowizna, koło Jeleniewa. Po modernizacji droga jest szeroka i bezkolizyjna. Natomiast zniszczony most rozebrano i zbudowano nowy. Przy okazji zwiększono jego nośność z 24 do 40 ton.

Modernizacja półkilometrowego odcinka drogi kosztowała 585 tys. złotych. Zarząd Województwa Podlaskiego wsparł tę inwestycję kwotą ponad 425 tys. złotych.

– Przyjechałem tu kiedyś zimą i widziałem stan tej drogi – była tak zdegradowana, że przejazd przez nią nie był możliwy. Modernizacja to doskonały przykład tego, jak można łączyć infrastrukturę z ochroną środowiska – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Przed remontem także konstrukcja mostu łączącego brzegi Czarnej Hańczy była w złym stanie. Nie mogły po niej jeździć duże auta oraz ciężkie maszyny rolnicze. Modernizacja mostu kosztowała ponad 1 mln 651 tys. złotych, dofinansowanie wyniosło 1,4 mln złotych.

– Za tę kwotę bardzo serdecznie dziękuję. Bez niej byśmy tego mostu nie wybudowali – podkreślił Witold Kowalewski, starosta suwalski.

Pieniądze na modernizację mostu pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 100 tys. złotych dołożyło Nadleśnictwo Suwałki. (mt)