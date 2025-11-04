Oszustwo na NFZ. Nie klikaj w link o zwrocie za leki

4 listopada, 2025

Wiadomości dotyczące zwrotu kosztów zakupu leków to nowy sposób oszustów, którzy podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia próbując wyłudzić dane. To kolejna w tym roku próba oszustwa „na NFZ”. Wcześniej fałszywe wiadomości dotyczyły między innymi apteczek, kart ubezpieczeniowych czy kredytów na leczenie.

– Oszuści wysyłają profesjonalnie wyglądające maile, których nadawcą jest rzekomo Narodowy Fundusz Zdrowia. W wiadomościach opatrzonych logo funduszu informują o zwrocie kosztu leków. Wiadomość zawiera link pod widocznym przyciskiem „przejdź do weryfikacji” i to właśnie jest pułapka. W ten sposób cyberprzestępcy chcą pozyskać dane nieświadomych zagrożenia użytkowników – mówi Izabella Przewłocka, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddział NFZ.

Fundusz przypomina, że refundacja leków odbywa się wyłącznie między NFZ a aptekami – nigdy bezpośrednio z pacjentami. Ponadto warto zapamiętać, że NFZ nigdy nie prosi o podanie danych osobowych przez komunikatory internetowe, wiadomości e-mail, czy SMS-y, nie wysyła linków do logowania ani do weryfikacji danych przez e-mail lub SMS, nie sprzedaje niczego w Internecie, ani nie nakłania do zawierania umów kredytowych na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych. (hk)