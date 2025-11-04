Home Wiadomości Oszustwo na NFZ. Nie klikaj w link o zwrocie za leki

Wiadomości

4 listopada, 2025

Oszustwo na NFZ. Nie klikaj w link o zwrocie za leki

Czerwona mysz komputerowa Fot. Katarzyna Cichoń
Wiadomości dotyczące zwrotu kosztów zakupu leków to nowy sposób oszustów, którzy podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia próbując wyłudzić dane. To kolejna w tym roku próba oszustwa „na NFZ”. Wcześniej fałszywe wiadomości dotyczyły między innymi apteczek, kart ubezpieczeniowych czy kredytów na leczenie.

 

– Oszuści wysyłają profesjonalnie wyglądające maile, których nadawcą jest rzekomo Narodowy Fundusz Zdrowia. W wiadomościach opatrzonych logo funduszu informują o zwrocie kosztu leków. Wiadomość zawiera link pod widocznym przyciskiem „przejdź do weryfikacji” i to właśnie jest pułapka. W ten sposób cyberprzestępcy chcą pozyskać dane nieświadomych zagrożenia użytkowników – mówi Izabella Przewłocka, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddział NFZ.

Fundusz przypomina, że refundacja leków odbywa się wyłącznie między NFZ a aptekami – nigdy bezpośrednio z pacjentami. Ponadto warto zapamiętać, że NFZ nigdy nie prosi o podanie danych osobowych przez komunikatory internetowe, wiadomości e-mail, czy SMS-y, nie wysyła linków do logowania ani do weryfikacji danych przez e-mail lub SMS, nie sprzedaje niczego w Internecie, ani nie nakłania do zawierania umów kredytowych na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych. (hk)

 

Oszustwo na NFZ (screen wiadomości), źródło: Podlaski Oddział NFZ

Najnowsze wiadomości
Czerwona mysz komputerowa
Oszustwo na NFZ. Nie klikaj w ... więcej
Grafika promująca BTI 2025
Białostocki Test Informatykó ... więcej
„Biegnę dla Niepodległ ... więcej
Uczestnicy konferencji zapowiadającej inwestycje UMB
Największa inwestycja medyczn ... więcej
Klub Relaks
Oficjalne otwarcie klubu Relax ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.