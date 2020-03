Oszustwo na koronawirusa. Przebrani w kombinezony plądrują mieszkania

Marzec 19, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Policja ostrzega przed osobami, które wykorzystują sytuację związaną z koronawirusem. Oszuści proponują dezynfekcję mieszkań, tak naprawdę okradając je.



Osoby przebrane w kombinezony, okulary ochronne i maseczki podszywają się pod służby sanitarne i proponują przypadkowym osobom dezynfekcję ich mieszkań. Osoby robiące wszystko, aby uniknąć zarażenia koronawirusem coraz częściej godzą się na to. Tymczasem kiedy jedna osoba realizuje pseudodezynfekcję, inna plądruje i czyści mieszkanie z wartościowych rzeczy oraz gotówki.

Policja ostrzega: nie dajmy się oszukać. Przypomina też, że służby sanitarne nie działają w ten sposób. To ważne, by nikogo do mieszkania nie wpuszczać, a o każdej takiej sytuacji powiadamiać policję. (mt/mc)