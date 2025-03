Oszuści podszywają się pod urząd skarbowy

29 marca, 2025

Źródło: pixabay Źródło: pixabay

W internecie pojawiły się fałszywe strony internetowe. Ich autorzy podszywają się pod Ministerstwo Finansów lub Krajową Administrację Skarbową i próbują wyłudzić wrażliwe dane. Oszuści podszywają się również pod urząd skarbowy i wysyłają fałszywe wiadomości e-mail dotyczące nadpłaty podatku PIT.

– Za pomocą e-maili i fałszywych stron internetowych oszuści próbują wyłudzić dane podatników. Proszą o podanie numeru PESEL, numeru paszportu, nazwiska panieńskiego matki i numeru telefonu, dzięki czemu podatnik ma rzekomo uzyskać „dostęp do swojego podatku” – ostrzega Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Niektóre fałszywe strony, przygotowane przez oszustów, są często podobne do oryginalnych stron resortu finansów i trudno je odróżnić. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na opis linku w adresie strony internetowej. Podatnicy nie powinni podawać danych osobowych takich jak PESEL, numer rachunku bankowego i nie podawać nikomu danych do logowania do e-Urzędu Skarbowego lub PIN-u do aplikacji e-Urząd Skarbowy. (red.)