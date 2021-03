Oszukał białostoczanina metodą „na policjanta”. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia

Marzec 26, 2021

źródło: Podlaska Policja źródło: Podlaska Policja

Podlaska policja zatrzymała kolejną osobę, która oszukiwała seniorów metodą „na policjanta”. 62-latek w połowie marca wyłudził od białostoczanina 50 tys. złotych. W całym procederze pełnił rolę „odbieraka”.

Do mieszkającego na os. Jaroszówka 79-latka zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Rozmówca poinformował, że pracownik banku wszedł w posiadanie fałszywego dokumentu mężczyzny. Dodał, że będzie on próbował wziąć kredyt na jego dane. Aby uchronić się przed działaniem przestępcy oszust polecił 79-latkowi, aby wybrał się do różnych placówek bankowych, pobrał jak największą ilość pieniędzy i przekazał je wskazanemu kurierowi.

Wykonując polecenia rzekomego policjanta, mężczyzna miał w ten sposób ustrzec się przed utratą oszczędności i pomóc w zabezpieczeniu śladów. 79-latek ostatecznie pobrał pieniądze z trzech placówek bankowych i każdorazowo przekazywał pieniądze temu samemu kurierowi wskazanemu przez rzekomego policjanta. Mężczyzna przez cały czas był instruowany przez oszusta i w konsekwencji przekazał 50 tys. złotych.

Białostoccy mundurowi ustalili tożsamość podejrzanego o udział w oszustwie. Dzięki współpracy z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, 62-latek został zatrzymany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rola mężczyzny polegała na odbiorze pieniędzy bezpośrednio od pokrzywdzonego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu oszustwa. Decyzją sądu 62-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. (mt/mc)