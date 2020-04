Oszczędności będą, ale nie kosztem nauczycieli. Zapewnia prezydent Białegostoku

Kwiecień 27, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Nie tylko epidemia koronawirusa, ale także mniejsza o 2 miliony złotych dotacja na białostocką oświatę z Ministerstwa Finansów sprawiły, że budżet miasta jest bardzo obciążony.

Dlatego magistrat wciąż szuka oszczędności, musi również obniżyć wydatki oświatowe, jednak pensje nauczycieli, nie są zagrożone – bo ich wypłacanie jest naszym obowiązkiem zapewniał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podczas sesji Rady Miasta.

– Musimy przygotować się na dosyć radykalne oszczędności w niektórych dziedzinach. Nie możemy oszczędzać czy też nie wypłacać pensji nauczycielom. To jest oczywiste, że będziemy to robić, bo to jest nasz obowiązek – dodawał Tadeusz Truskolaski.

Dodatkowo do budżetu miasta trafi o 150 tys. złotych mniej z powodu obniżonego podatku dochodowego od osób fizycznych. (ea/mc)