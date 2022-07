Ostatnie dni rekrutacji. Politechnika Białostocka ogłasza nabór w ramach wolnych miejsc

Lipiec 25, 2022

Już tylko do jutra można składać odpowiednie dokumenty. To ostatnie momenty, w których osoby chcące studiować na jednym z wydziałów uczelni mogą zgłosić się do komisji rekrutacyjnych.

– Mamy teraz dwa ostatnie dni, kiedy kandydaci jeszcze mogą przyjść do nas i złożyć podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc. Dotyczy to zarówno tych osób, które były już zarejestrowane w systemie i nie udało im się zakwalifikować na żaden kierunek, ale również tych, które do tej pory nie były zdecydowane,a teraz stwierdziły, że jednak może spróbują i będą chciały dostać się na studia na Politechnice – wspomina Anna Kondracka z Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej.

Szansę na studia mają również osoby, którym podczas matur powinęła się noga. Kandydaci, którzy ze względu na brak zdanego egzaminu dojrzałości nie mają odpowiedniej dokumentacji, by zgłosić się na wybrany kierunek, mogą liczyć na rekrutację uzupełniającą. Szczegóły zostaną opublikowane na początku sierpnia.

Dziś i jutro (26.07) w godz. 8:00 – 15:00 w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych można składać konieczne dokumenty. Listę wolnych miejsc oraz procedury rekrutacyjne można znaleźć w systemie IRK. (uk)