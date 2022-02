Ostatnia chwila na ocenę. Studenci i doktoranci Politechniki Białostockiej mogą wypełniać ankiety

Luty 16, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Studenci i doktoranci Politechniki Białostockiej mogą ocenić pracę swoich nauczycieli, a także warunki studiowania. W systemie USOS oraz w aplikacji Mobilny USOS PB do środy (16.02) dostępne będą ankiety za semestr zimowy 2021/2022.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje kilka minut i jak mówi prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej to ważne źródło informacji wspomagające jakość kształcenia na uczelni.

– Ankietyzacją jest objęty każdy nauczyciel akademicki. Warto skorzystać z tej szansy i móc ocenić wykładowców. Jeżeli wypełniamy ankietę to przede wszystkim dbamy o jakość kształcenia, podnosimy tę jakość kształcenia. Studenci mają możliwość wypowiedzenia się nie tylko zaznaczając odpowiednie pola, ale również mogą komentować, i wpisują komentarze odnośnie prowadzenia zajęć, warunków, w jakich zajęcia były prowadzone. Absolutnie warto się dzielić takimi spostrzeżeniami – dodaje prof. Dardzińska-Głębocka.

Ankiety studenckie podlegają opracowaniu jeśli zostały wypełnione przez co najmniej 25 proc. osób zarejestrowanych w grupie zajęciowej lecz nie mniej niż 5 osób. W przypadku ankiet doktoranckich – przez co najmniej 50 proc. osób i nie mniej niż 4 osoby. Dlatego każdy głos i prawidłowo wypełniona ankieta się liczy. Na nagrodę Rektora PB przyznawaną na koniec roku akademickiego może liczyć Wydziałowa Rada Samorządu Studentów tego wydziału, na którym wypełniono procentowo najwięcej ankiet studenckich podlegających opracowaniu w stosunku do ogólnej liczby ankiet na wydziale. (mt)

Z prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej prof. Agnieszką Dardzińską-Głębocką rozmawiała Julitta Grzywa: