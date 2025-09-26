Ostatni w tym roku jarmarku na Kawaleryjskiej „Zielono i smacznie”

26 września, 2025

Sprzedaż produktów spożywczych i przemysłowych w jednym miejscu ma uatrakcyjnić targowisko miejskie w Białymstoku. Przez cały wiosenno-letni sezon odbywały się tam weekendowe jarmarki, a w najbliższą sobotę (27.09) i niedzielę (28.09) zaplanowano ostatni w tym roku, na którym będą także regionalne produkty, w tym żywność.

Na Jarmarku na Kawaleryjskiej „Zielono i smacznie” będzie także festyn z indiańską wioskę, gdzie będzie można z bliska zobaczyć alpaki, będą także gry i zabawy dla najmłodszych. Ponadto w czasie jarmarku kupcy za zakupy na targowisku będą proponować gratisową kawę lub herbatę. Przez cały weekend prezentowane będą zabytkowe auta, a także możliwość bezpłatnych badań, takich jak mierzenie poziomu cukru, cholesterolu, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Na jarmarku w sobotę (27.09) będzie także stoisko Towarzystwa Studentów Stomatologii, gdzie będzie można zrobić przegląd stomatologiczny i wysłuchać informacji o profilaktyce jamy ustnej, Straż Miejska zaprezentuje działania ratunkowe z fantomem, albo psa tropiącego. Natomiast funkcjonariusze z IV Komisariatu Policji będą znakować jednoślady. (red.)