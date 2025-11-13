Ostatni odcinek Rail Baltica w Podlaskiem z decyzją lokalizacyjną

13 listopada, 2025

Źródło: PUW

Budowa międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica w województwie podlaskim wkracza w decydującą fazę. Wojewoda podlaski wydał decyzję lokalizacyjną dla ostatniego, 36-kilometrowego odcinka tej inwestycji.

Trasa przebiega przez pięć gmin – od granicy Dobrzyniewa Dużego i Krypna, przez Mońki i Goniądz, aż po okolice Osowca w gminie Grajewo. Inwestycja pozwoli znacząco zwiększyć prędkość pociągów.

– To jest bardzo ważny odcinek, ponieważ wiąże się to z całą architekturą i przebudową między innymi dworców w Mońkach, czy w Osowcu. To jest także przebudowa układu torowego, w tym budowa nowego toru. To jest o tyle istotne, że zależy nam na kolei dużych prędkości, a będziemy tam mogli wysłać pociągi jeżdżące z prędkością przekraczającą 200 km/h i pociągi towarowe, które będą osiągały prędkość 120 km/h – tłumaczy Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski.

Rail Baltica to część europejskiego korytarza transportowego łączącego Morze Północne z Bałtykiem. Zakończenie prac w Polsce planowane jest na 2029 rok. (hk)