Ostatni moment, żeby złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy

Sierpień 20, 2020

źródło: ZUS

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu koronawirusa mogą ubiegać się o 1400 zł dodatku solidarnościowego.

W województwie podlaskim dodatek otrzymało dotychczas ponad 5,5 tysiąca osób na kwotę niemal 7.5 mln. złotych.

– Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć tylko do końca sierpnia. Trzeba to zrobić elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. O świadczenie mogą się ubiegać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku – mówiła rzecznik podlaskiego oddziału ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka

W całym kraju wartość wypłaconego dodatku solidarnościowego sięgnęła prawie 260 milionów złotych. (ea/mc)