Ostatni moment by zapłacić bonem turystycznym

29 marca, 2023

fot. Małgorzata Turecka

To ostatnia chwila, by skorzystać z bonu turystycznego. Do piątku (31.03) nie tylko trzeba go aktywować, ale także dokonać nim płatności. Wycieczka, pobyt w hotelu, obóz, czy kolonie letnie dla dziecka, mogą odbyć się później.

W województwie podlaskim do wykorzystania jest jeszcze ponad 47,5 tys. bonów turystycznych na kwotę blisko 23 mln złotych.

– To już ostatnie dni, aby sfinansować wypoczynek swoich dzieci bonem turystycznym. Rodzice mogą nim płacić tylko do 31 marca tego roku. Warto o tym pamiętać, by nie stracić świadczenia. To 500 złotych na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 złotych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

W Podlaskiem wciąż nieaktywnych jest 15 procent bonów.

Początkowo bonem można było płacić tylko do 31 marca 2021 r. Termin został wydłużony najpierw do 30 września 2022 r. a ostatecznie do 31 marca 2023 roku. (mt)