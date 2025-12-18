Ostatni mecz Jagiellonii Białystok w 2025 roku. Rywalem AZ Alkmaar

Piłkarze Jagiellonii Białystok staną dziś przed ostatnim wyzwaniem w 2025 roku. W czwartek, 18 grudnia, żółto-czerwoni rozegrają wyjazdowy mecz z holenderskim AZ Alkmaar w ramach ostatniej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.
Jagiellonia blisko awansu do wiosny
Po pięciu kolejkach fazy ligowej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok ma na koncie 8 punktów. Bilans zespołu to dwa zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka, co daje obecnie 18. miejsce w tabeli rozgrywek. Taka pozycja sprawia, że mistrzowie Polski są bardzo blisko zapewnienia sobie gry w wiosennej części europejskich pucharów.
Rywal Jagiellonii – AZ Alkmaar – zajmuje 13. miejsce i ma na koncie o jeden punkt więcej. Bezpośrednie starcie w Holandii będzie więc ważne dla układu tabeli i może wpłynąć na końcowe rozstawienie drużyn przed fazą pucharową.
Stawka meczu w Alkmaar
Choć Jagiellonia praktycznie zapewniła już sobie awans, czwartkowe spotkanie ma duże znaczenie sportowe. Zdobycz punktowa w meczu z AZ Alkmaar może nie tylko przypieczętować grę wiosną, ale także poprawić pozycję białostoczan w tabeli Ligi Konferencji, co może mieć znaczenie w dalszej części rywalizacji.
Dla zespołu Adriana Siemieńca będzie to także okazja do godnego zakończenia bardzo intensywnego roku, w którym Jagiellonia z powodzeniem łączyła grę w ekstraklasie z występami na europejskiej arenie.
Spotkanie AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok rozpocznie się w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 21:00.
To ostatni mecz Jagiellonii w 2025 roku – stawka jest wysoka, a emocji z pewnością nie zabraknie.
(pc)