18 grudnia, 2025

Ostatni mecz Jagiellonii Białystok w 2025 roku. Rywalem AZ Alkmaar

Kibice na meczu jagiellonia-górnik źródło: Jagiellonia
Piłkarze Jagiellonii Białystok staną dziś przed ostatnim wyzwaniem w 2025 roku. W czwartek, 18 grudnia, żółto-czerwoni rozegrają wyjazdowy mecz z holenderskim AZ Alkmaar w ramach ostatniej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.

 

Jagiellonia blisko awansu do wiosny

Po pięciu kolejkach fazy ligowej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok ma na koncie 8 punktów. Bilans zespołu to dwa zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka, co daje obecnie 18. miejsce w tabeli rozgrywek. Taka pozycja sprawia, że mistrzowie Polski są bardzo blisko zapewnienia sobie gry w wiosennej części europejskich pucharów.

Rywal Jagiellonii – AZ Alkmaar – zajmuje 13. miejsce i ma na koncie o jeden punkt więcej. Bezpośrednie starcie w Holandii będzie więc ważne dla układu tabeli i może wpłynąć na końcowe rozstawienie drużyn przed fazą pucharową.

Stawka meczu w Alkmaar

Choć Jagiellonia praktycznie zapewniła już sobie awans, czwartkowe spotkanie ma duże znaczenie sportowe. Zdobycz punktowa w meczu z AZ Alkmaar może nie tylko przypieczętować grę wiosną, ale także poprawić pozycję białostoczan w tabeli Ligi Konferencji, co może mieć znaczenie w dalszej części rywalizacji.

Dla zespołu Adriana Siemieńca będzie to także okazja do godnego zakończenia bardzo intensywnego roku, w którym Jagiellonia z powodzeniem łączyła grę w ekstraklasie z występami na europejskiej arenie.

Spotkanie AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok rozpocznie się w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 21:00. 

To ostatni mecz Jagiellonii w 2025 roku – stawka jest wysoka, a emocji z pewnością nie zabraknie.

(pc)

 
 
