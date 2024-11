Ostatni dzwonek na złożeniu wniosku o wyprawkę szkolną

25 listopada, 2024

To już ostatnie dni na złożenie wniosku do ZUS na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start”. Rodzice i opiekunowie mają czas tylko do soboty (30.11).

Rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze tego nie zrobili powinni jak najszybciej wystąpić o środki za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy PUE/eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

– W ramach programu „Dobry Start” rodzice mają możliwość otrzymania raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną. Pieniądze można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów oraz przyborów szkolnych. Świadczenie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat. Wyjątek stanowią dzieci uczęszczające do zerówek oraz studenci, dla których świadczenie 300 plus nie przysługuje – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

W województwie podlaskim w ramach programu „Dobry start” złożono już ponad 91 tysiąca wniosków, a łączna kwota wypłat wyniosła 40 miliona złotych. (hk)