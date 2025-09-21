Ostatni dzień mistrzostw świata i wielkie emocje z udziałem zawodniczek KS Podlasie

21 września, 2025

Natalia Bukowiecka, fot. fot. Michał Laudy, źródło: KS Podlasie Natalia Bukowiecka, fot. fot. Michał Laudy, źródło: KS Podlasie

W niedzielę (21.09) trzy decydujące starty z reprezentantkami Polski i zawodniczkami klubu KS Podlasie w rolach głównych na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio.

O godzinie 12:05 w finale skoku wzwyż zobaczymy Marię Żodzik, która będzie walczyć o medal. Później, bo o 13:35 w finale sztafety 4 x 400 metrów kobiet pobiegnie Natalia Bukowiecka. A na koniec, o 14:06 zaplanowano finał sztafety 4 x 100 metrów. Tu aż dwie zawodniczki KS Podlasie: Ewa Swoboda i Marlena Granaszewska (absolwentka i Honorowa Ambasadorka Politechniki Białostockiej).

To ostatni dzień lekkoatletycznych mistrzostw świata i wielkie emocje z udziałem zawodniczek KS Podlasie. (red.)