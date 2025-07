Ostatni dzień egzaminów wstępnych na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Do zadań podeszli przyszli graficy

11 lipca, 2025

Egzaminy wstępna na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno Egzaminy wstępna na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno

Piątek (11.07) jest trzecim, ostatnim dniem egzaminów wstępnych z rysunku na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Grafikę chce studiować blisko 80 osób, na 36 miejsc. W pierwszym zadaniu kandydaci musieli odwzorować modelkę.

– Uważam, że bardzo dobrze mi poszło, chociaż osobiście nie jestem wielką fanką odwzorowania rzeczywistości, bardziej lubię interpretować. Ciężko było, ponieważ nie jestem przyzwyczajony do rysowania na czas, żeby to wszystko dobrze narysować, czyli szkic, cieniowanie i w ogóle wszystko, więc było trochę ciężko. Po prostu interesuje mnie sztuka i też jak tutaj przyszłam, to bardzo ładnie wygląda ta Politechnika Białostocka, więc uznałam, że to jest dobry wybór – mówią kandydaci na kierunek grafika.

Pomimo tego, że coraz częściej graficy projektując wykorzystują programy komputerowe, to zdaniem dr Magdaleny Toczydłowskiej, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Architektury, rysunek jest niezbędnym elementem do oceny predyspozycji kandydatów. – Obserwując rzeczywistość, uruchamiamy myślenie nie tylko wyobraźni, nie tylko kreatywność, ale także zmysłu obserwacji i percepcji rzeczywistości i to w rysunkach widać. I my uważamy, że każda osoba zajmująca się nawet środowiskiem cyfrowym musi umieć przełożyć swoje myśli i koncepcje na papier. Do tego potrzebna jest i sprawność techniczna, i sprawność intelektualna właśnie, a one się w tym rysunku zawierają – tłumaczy dr Magdalen Toczydłowska.

Na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej w sumie na trzy kierunki, czyli architekturę, architekturę wnętrz i grafikę, będzie przyjętych 162 osoby. (hk)

Relacja Hanny Kość: