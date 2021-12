Ostatni dzień BiKeR-ów. Rowery miejskie z ulic trafią do magazynu

Listopad 30, 2021

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

To już ostatnia chwila, by skorzystać w Białymstoku z rowerów miejskich. Tegoroczny, ósmy już sezon BiKeR-a zakończy się we wtorek (30.11) o północy.

Od 1 kwietnia miejskie rowery wypożyczono ponad 346,6 tys. razy, to o ponad 67% więcej niż w zeszłym sezonie. Do prawie 100-tysięcznej społeczności BiKeRa dołączyło 8 tysięcy nowych użytkowników.

– Z każdym kolejnym rokiem funkcjonowania BiKeRa przybywa amatorów miejskiego roweru, co bardzo nas cieszy. To ekologiczny, zdrowy i atrakcyjny sposób na przemieszczanie się po Białymstoku. Od 2014 roku prawie 100 tysięcy osób dokonało ponad 3,6 miliona wypożyczeń – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W tym roku użytkownicy sieci BiKeR wynajmowali jednoślady przez prawie 99,5 tysiąca godzin – to ponad 11 lat ciągłego wynajmu jednego roweru. Najczęściej odwiedzaną stacją była Piłsudskiego/Sienkiewicza, skąd wynajęto rowery ponad 19 tysięcy razy, i zwrócono ponad 20,3 tysiąca razy. Średni czas korzystania z miejskiego roweru to około 17 minut. Najczęściej rowery wypożyczano w czerwcu – ponad 7 tysięcy razy, a rekordowym dniem był 16 czerwca, kiedy rowery miejskie BiKeR były wynajmowane prawie 3 tysiące razy.

O północy system BiKeR zostanie wyłączony. Potem rowery trafią do magazynu, gdzie przejdą przegląd przed kolejnym sezonem.

BIKeR-y powrócą na ulice 1 kwietnia 2022 roku. (mt)