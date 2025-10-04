Ośrodek Sportowy Zawady otwarty. Golf, padel i piłka nożna w jednym miejscu

4 października, 2025

Ośrodek Sportowy Zawady, źródło: UM Białystok

W Białymstoku oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy – Ośrodek Sportowy Zawady. To pierwsze w regionie miejsce, które łączy trzy dyscypliny: golfa, padla i piłkę nożną. Kompleks zajmuje teren o powierzchni ponad 4,5 ha i zrealizował go Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, który będzie nim także zarządzał.

Pole golfowe w Ośrodku Sportowym Zawady jest pierwszym takim miejscem w regionie, które powstało z pomysłu mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.

– To nie tylko święto osiedla Zawady, ale całego Białegostoku, a jest również zainteresowanie z Polski. Jest takie porównanie, że powstała tu Akademii Golfa to taki pierwszy w Polsce orlik golfowy – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Podczas uroczystości uhonorowano pośmiertnie Anatola Borowika – autora projektu Akademii Golfa. Jego imieniem nazwano pamiątkową ławeczkę stojącą przy obiekcie.

– Białystok dołączył do mapy Polskiego Golfa i to niesamowite wydarzenie. Obiekt jest piękny, kompletny w charakterze sportowym. Ja ogromnie wierzę w potencjał sportowy Białegostoku. Życzę tego, żeby jak najszybciej na tym obiekcie dołączyli wychowankowie, którzy będą trenować tą piękną dyscyplinę sportu – dodaje Radosław Frańczak, prezes Polskiego Związku Golfa.

Po części oficjalnej odbyło się pierwsze symboliczne uderzenie golfowe, a także finał Białostockiej Ligi Sportu i prezentacja nowych kortów do padla, z których od września skorzystało już ponad 1400 osób.

Ośrodek Sportowy Zawady ma być miejscem otwartym dla wszystkich białostoczan, zarówno dla zawodowców, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem. Cała inwestycja kosztowała blisko 15 milionów złotych, z czego 2,4 miliona pochodziło z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. (hk)