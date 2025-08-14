Home Wiadomości Ośrodek ETAP uruchomił infolinię dla osób z uzależnieniami od substancji i zachowań

Ośrodek ETAP uruchomił infolinię dla osób z uzależnieniami od substancji i zachowań

Dziewczyna trzyma w ręku telefon. Źródło: pixabay
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych, ale też telefonu, gier czy zakupów to narastający problem, który dotyka nie tylko osobą uzależnioną, ale również jej bliskich. To już nie jest tylko zły nawyk, ale realny kłopot.

 

Na przeciw tym trudnościom wychodzi Ośrodek ETAP w Białymstoku, który uruchomił infolinię, która głównie przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, a także dla nauczycieli, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami związanymi z uzależnieniami od substancji po uzależnienia behawioralne.

– W poniedziałki przyjmuje w naszej placówce prawnik, który będzie udzielał różnego rodzaju informacji związanych właśnie z odpowiedzialnością prawną, z różnymi procedurami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych. Natomiast wtorek, środa i czwartek po drugiej stronie telefonu czekają specjaliści psychoterapii uzależnień, którzy będą wspierać, będą udzielać pomocy, będą radzić, jak zadbać o bezpieczeństwo właśnie swoje lub swoich najbliższych – mówi Robert Ćwikowski, dyrektor Ośrodka ETAP.

W trakcie telefonicznych porad będzie można się dowiedzieć m.in. czym są uzależnienia behawioralne, jak reagować z empatią, ale także z zachowaniem własnych granic, czy gdzie szukać stałej pomocy dla siebie i swoich bliskich. (hk)

