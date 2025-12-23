Osoby samotne i ubogie wspólnie mogą zasiąść przy wigilijnym stole

23 grudnia, 2025

Tradycyjne dzielenie się opłatkiem i dania świąteczne będą na wigilii dla ubogich i samotnych w Białymstoku organizowanej przez Caritas A rchidiecezji Białostockiej. Spotkanie odbędzie się w środę (24.12) o 14:00 w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej.

Na uczestników czeka ciepły posiłek, świąteczna atmosfera oraz możliwość spędzenia tego wyjątkowego czasu we wspólnocie. Przy wigilijnym stole może usiąść każdy, kto czuje taką potrzebę. Organizatorzy spodziewają się nawet 500 uczestników. Poza wspólną wieczerzą przygotowane będą również paczki żywnościowe, które mają być realnym wsparciem na świąteczny czas. Ale to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim gest solidarności, obecności i wspólnego przeżywania świąt. (red.)

