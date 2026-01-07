Oskar Pietuszewski coraz bliżej FC Porto. Media: transfer za 10 mln euro na ostatniej prostej

7 stycznia, 2026

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Oskar Pietuszewski, 17-letni piłkarz Jagiellonii Białystok, jest o krok od transferu do FC Porto. Jak informują portugalskie media, młody pomocnik z Białegostoku przeszedł w poniedziałek późnym popołudniem badania medyczne w Porto, co oznacza, że finalizacja transakcji jest bardzo blisko.

Badania medyczne i dopinanie szczegółów umowy

Według informacji przekazywanych przez portugalskie źródła związane z FC Porto, Pietuszewski przebywa w Porto od kilkunastu godzin. W nocy z poniedziałku na wtorek lizbońska stacja Sport TV podała, że wszystkie kluczowe ustalenia transferowe zostały już zamknięte.

– Umowa w sprawie nabycia Pietuszewskiego została zamknięta – przekazała portugalska telewizja, zaznaczając, że formalne ogłoszenie transferu może nastąpić w najbliższych dniach.

Oficjalne ogłoszenie podczas obozu w Algarve?

FC Porto rozpoczęło we wtorek obóz przygotowawczy w Algarve. Choć Pietuszewski nie udał się jeszcze na zgrupowanie z zespołem, portugalskie media są zgodne – 17-latek powinien zostać oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem „Smoków” i dołączyć do drużyny w najbliższym czasie.

Według stacji CMTV, młody Polak pozostał w Porto wraz ze swoimi opiekunami, gdzie dopracowywane są ostatnie formalności.

Kontrakt maksymalnie na trzy lata

Ze względu na fakt, że Pietuszewski jest osobą niepełnoletnią, obowiązują go szczególne przepisy prawne. Jak podkreślają portugalskie media, kontrakt nie może zostać podpisany na okres dłuższy niż trzy lata.

Wcześniej pojawiały się informacje, że zawodnik mógłby związać się z FC Porto aż do czerwca 2030 roku, jednak obecne regulacje wykluczają tak długi kontrakt na tym etapie kariery.

Transfer za 10 mln euro z Jagiellonii Białystok

Negocjacje pomiędzy Jagiellonią Białystok a FC Porto trwały od kilku tygodni. Zgodnie z ustaleniami Pietuszewski ma trafić do FC Porto za łączną kwotę 10 milionów euro. Takiej sumy od początku rozmów oczekiwali działacze klubu z Białegostoku.

Polscy koledzy w FC Porto

Jeśli transfer zostanie oficjalnie potwierdzony, Pietuszewski dołączy w Porto do dwóch bardziej doświadczonych rodaków – Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, którzy już reprezentują barwy portugalskiego klubu.

FC Porto liderem ligi portugalskiej

Drużyna FC Porto pewnie przewodzi w obecnym sezonie portugalskiej ligi. „Smoki” mają na koncie 49 punktów i wyprzedzają o siedem punktów lizboński Sporting oraz o dziesięć punktów Benfikę.

Na ten moment ani FC Porto, ani Jagiellonia Białystok nie potwierdziły oficjalnie transferu, jednak wszystko wskazuje na to, że ogłoszenie jest już tylko kwestią czasu.

(pc)