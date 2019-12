Orzeszkowa, Konopnicka, Karpiński. Książnica podsumowała rok zakupów antykwarycznych

Grudzień 18, 2019

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Blisko 60 tekstów antykwarycznych na kwotę przeszło 40 tys. złotych w mijającym roku kupiła Książnica Podlaska w Białymstoku.

Są to książki i dokumenty dotyczące naszego regionu.

– Szukaliśmy pozycji, które są związane z naszym województwem poprzez autorów, tematykę oraz poprzez miejsce wydania. Przy czym staramy się obejmować swoimi zainteresowaniami i badaniami również tereny dawnego Księstwa Litewskiego, czyli Kresy Wschodnie. Interesuje nas także to, co zostało wydane w Grodnie, we Lwowie i Wilnie – mówiła dyrektor Książnicy Jolanta Gadek.

Wśród tekstów są wydawnictwa związane z Elizą Orzeszkową, prace Marii Konopnickiej, Zygmunta Glogera, czy Stanisława Moniuszki. Znajduje się również pierwsze wydanie „Pieśni nabożnych” z 1792 roku Franciszka Karpińskiego, które Książnica wylicytowała za przeszło 9 tys. zł.

– Dla nas ma to wartość bezcenną, gdyż Franciszek Karpiński tworzył „Pieśni nabożne” w Białymstoku i ich pierwsze wykonanie właśnie odbyło się również w Kościele Farnym. Wydrukowane natomiast zostały w drukarni Ojców Bazylianów w Supraślu. Oceniamy, że Franciszek Karpiński jest postacią niezwykle ważną też dla wszystkich Polaków, bo niedługo we wszystkich domach będzie rozbrzmiewała kolęda „Bóg się rodzi”. To właśnie ona po raz pierwszy została wydrukowana w tym właśnie tomiku – dodawała Jolanta Gadek.

Książnica Podlaska na zakup wszystkich książek wydaje rocznie ponad pół miliona złotych.(ea/mc)