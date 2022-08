Orzeł Biały i Pogoń – wspólne dziedzictwo obojga narodów

Sierpień 10, 2022

Źródło:ODM Białystok

Już można nadsyłać zgłoszenia do konkursu fotograficznego pt. „Rzeczypospolita Obojga Narodów – połączeni dziedzictwem”. Celem konkursu jest udokumentowanie zabytków, obrzędów, czy sytuacji będących śladem lub nawiązaniem do tradycji I Rzeczypospolitej.

Rzeczypospolita Obojga Narodów była niezwykłym przykładem współistnienia na jednym terytorium wielu społeczności, które różniły się językiem, kulturą i wiarą. Przez kilkaset lat stosunki sąsiedzkie w Rzeczypospolitej ewoluowały, a mieszkańcy tak jak i państwo przeżywali wzloty i upadki. Wytworzona przez laty wspólnota pod znakiem Orła Białego i Pogoni jest do dziś żywa i obecna w narracjach historycznych mieszkańców dawnych ziem Rzeczypospolitej.

Do każdej przesłanej fotografii należy dodać uzasadnienie (do 100 słów), co zdaniem autora stanowi istotę wspólnego dziedzictwa, lub jaka nauka na przyszłość wynika z przedstawionej przez niego sceny.

Do wygrania są nagrody pieniężne:

I miejsce – 1000,00 zł

II miejsce – 800,00 zł

III miejsce – 700,00 zł

Podsumowaniem konkursu będzie wielkoformatowa wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac. Fotografie można przesyłać do 31.10.2022 r. wiadomością e-mail. (uk)