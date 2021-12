Orszak Trzech Króli. Kolejny rok z rzędu wydarzenie odbędzie się w innej niż zwykle formule

Grudzień 29, 2021

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

6 stycznia ulicami Białegostoku przejdzie Orszak Trzech Króli, ale kolejny rok z rzędu nie będzie miał on formuły masowego przemarszu.

– Tegoroczny orszak przyjmie bardziej otwartą formę – spaceru rodzinnego, indywidualnego lub w małych grupach po wyznaczonej trasie. Podczas spaceru uczestnicy mogą wziąć udział w grze miejskiej polegającej na rozwiązaniu krzyżówki. W miejscach dotychczasowych przystanków zostaną ustawione tablice opisujące sceny biblijne ze zdjęciami białostockich orszaków, na których będzie można znaleźć odpowiedzi do krzyżówki. Karta do gry z krzyżówką, pytaniami i mapą dostępna jest do pobrania ze strony bialystok.pl. Dodatkowo ustawione zostaną standy, przy których będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie – informuje Kamila Bogacewicz z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rozwiązanie krzyżówki należy przesłać 6 stycznia na adres promocja@um.bialystok.pl. Pięćdziesiąt osób, które w pierwszej kolejności wskażą poprawną odpowiedź oraz prześlą zdjęcie ze spaceru orszakowego, np. z wykorzystaniem pamiątkowych standów, otrzyma pakiet nagród rzeczowych Miasta Białystok. (mt)