„Orlen Wyścig Narodów” przejedzie przez Białystok – szykują się duże zmiany w ruchu

Wrzesień 7, 2022

źródło: UM Białystok

Białystok będzie gospodarzem ważnej imprezy kolarskiej. W piątek i sobotę (09-10.09) ulicami miasta przejedzie „Orlen Wyścig Narodów”. Już od czwartku (08.09) kierowcy muszą się spodziewać utrudnień w ruchu.

Od 9:00 rano będą problemy z przejazdem Aleją Józefa Piłsudskiego, na odcinku od ul. Sienkiewicza do ronda Lussy. Całkowicie zostanie tam zamknięta prawa strona jezdni (w kierunku ronda). Utrudnienia pojawią się także na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza, gdzie wyłączony z ruchu zostanie lewy pas w kierunku ul. Sienkiewicza. Niemożliwy będzie także lewoskręt z Alei w ulicę Malmeda.

Największe utrudnienia będą w piątek (09.09) na Alei Józefa Piłsudskiego. Od 9:00 do 19:30, na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza całkowite zamknięta zostanie prawa strona jezdni (w kierunku ul. H. Sienkiewicza). Między 9:00 a 13:00 nieprzejezdne będzie także skrzyżowanie Alei Józefa Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza, możliwy będzie jedynie skręt w prawo z ul. Sienkiewicza w Aleję Józefa Piłsudskiego, jadąc od strony ul. Jurowieckiej. Natomiast od 10:00 do 19:30 całkowicie zostanie zamknięta prawa strona Alei Józefa Piłsudskiego (w kierunku ul. Sienkiewicza) na odcinku od ronda Lussy do ul. Sienkiewicza.

Także w piątek (09.09) między 13:00 a 14:30 etapowo zamykane będą poszczególne odcinki trasy.

Wiadukt (jezdnia prawa, od ul. Zambrowskiej do ul. K. Ciołkowskiego),

K. Ciołkowskiego (jezdnia prawa, od ul. Wiadukt do ul. A. Mickiewicza),

A. Mickiewicza (jezdnia prawa, od ul. K. Ciołkowskiego do ul. Cz. Miłosza, możliwy będzie jedynie przejazd jedną jezdnią z ul. Zwierzynieckiej w prawo w ul. K. Ciołkowskiego),

Cz. Miłosza (jezdnia prawa, od ul. A. Mickiewicza do ul. Kołodziejskiej, jezdnia lewa od ul. Kołodziejskiej do ul. J. K. Branickiego),

J. K. Branickiego (jezdnia po stronie rzeki Białej, od ul. Cz. Miłosza do Ronda dr n. med. A. P. Lussy),

Rondo dr n. med. A. P. Lussy, możliwy będzie jedynie przejazd z ul. J. K. Branickiego w prawo w ul. Pałacową,

Pałacowa (od Ronda dr n. med. A. P. Lussy do ul. Warszawskiej, jezdnia w kierunku ronda),

Plac Jana Pawła II, cała szerokość jezdni,

Legionowa (od ul. M. C. Skłodowskiej do Placu Jana Pawła II),

J. Kilińskiego, cała szerokość jezdni,

Kościelna (od Placu Jana Pawła II do Al. J. Piłsudskiego, cała szerokość jezdni),

H. Sienkiewicza (od Al. J. Piłsudskiego do ul. Legionowej, cała szerokość jezdni),

M. C. Skłodowskiej (od ul. Legionowej do Placu NZS, cała szerokość jezdni),

Plac NZS (zamknięcie od ul. M. C. Skłodowskiej do ul. Wł. Liniarskiego, możliwy będzie jedynie przejazd na odcinku od ul. K. Kalinowskiego do ul. J. Marjańskiego),

Wł. Liniarskiego, cała szerokość jezdni,

Lipowa, cała szerokość jezdni,

Ks. A. Abramowicza (prawa jezdnia, od ul. Lipowej do Al. J. Piłsudskiego),

J. Piłsudskiego (prawa jezdnia, od ul. Ks. A. Abramowicza do Ronda dr n. med. A. P. Lussy).

Magistrat zaleca objazdy dla podróżujących w kierunku centrum: dla jadących od strony Zabłudowa: K. Branickiego (do Placu W. Antonowicza) – Piastowska – Towarowa – Poleska, dla jadących od strony Wasilkowa/Supraśla: Piastowska – Towarowa – Poleska, dla jadących od strony Łap: Wiadukt – Aleja I. J. Paderewskiego – Transportowa – Pogodna. (mt)