Oratorium „Quo Vadis” na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej

Maj 26, 2022

fot. Jerzy Doroszkiewicz fot. Jerzy Doroszkiewicz

Monumentalne oratorium „Quo vadis” Feliksa Nowowiejskiego, w reżyserii Piotra Półtoraka, oparte na powieści polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza, zabrzmi w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Premiera w najbliższy piątek (27.05) o 19:00.

Na Dużej Scenie przy Odeskiej pojawi się około 140 wykonawców. Podczas koncertu wraz z Orkiestrą OiFP wystąpi Chór pod kierownictwem prof. Violetty Bieleckiej oraz troje wybitnych solistów – Wioletta Chodowicz (sopran), Robert Gierlach (baryton) i Wojciech Gierlach (bas). Całość poprowadzi znakomity włoski dyrygent Massimiliano Caldi.

– W 2017 roku wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej nagraliśmy „Quo vadis” Feliksa Nowowiejskiego. Ta płyta została nagrodzona „oscarem muzycznym”, czyli najbardziej prestiżową nagrodą fonograficzną ICMA w kategorii chóralnej. To zainspirowało mnie do pracy nad tym dziełem, tak aby powstał projekt inscenizowanego koncertu – mówi prof. Violetta Bielecka, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej i kierownik Chóru OiFP.

Wydarzenie uświetni występ artystów baletu OiFP i tancerzy gościnnych w choreografii przygotowanej przez Alicję Złoch, a całość wzbogaci specjalna oprawa multimedialna, zainspirowana powieścią Sienkiewicza.

– Próbujemy pokazać pewną historię, która jest zawarta w oratorium „Quo vadis”. Koncepcja jest taka, że my wprowadzamy elementy współczesne; jest dosyć sporo choreografii wyrażającej emocje. Są wizualizacje, które mają odniesienie do historii, ale także do współczesności. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie. Tych warstw jest kilka w tym spektaklu – mówi reżyser Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Całość trwa ok. 1 godziny i 40 minut.

– Na końcu pewnie ludzie będą mówić: Tylko godzinę czterdzieści? Spektakl jest tak intensywny, tak głęboki, tak ważny i to każdy moment. Nie ma tu nic za dużo, czy za mało. Proporcje są „perfecto” – zachwala dyrygent Massimiliano Caldi.

Oprócz piątkowej premiery (27.05), koncert odbędzie się także w sobotę (28.05) także o 19:00. (mt)

Relacja Jerzego Doroszkiewicza: