„Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym” – nowa wystawa w Muzeum Historycznym w Białymstoku

16 czerwca, 2023

Muzeum Historyczne. Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym, fot. Jerzy Doroszkiewicz Muzeum Historyczne. Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W Muzeum Historycznym przy ul. Warszawskiej można oglądać wystawę czasową „Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym”. Ekspozycja powstała z okazji mijającej w tym roku 160. rocznicy wybuchu zrywu niepodległościowego.

Prezentuje udział mieszkańców Podlasia w toczonych wówczas walkach, aktywność ludności przy wspieraniu powstańców oraz represje, które miały miejsce na Podlasiu po powstaniu. Można na niej zobaczyć zabytki związane z walkami na Podlasiu, które zostały umieszczone w szerszym kontekście ziem polskich pod zaborem rosyjskim.

– Najnowsza wystawa Muzeum Historycznego w Białymstoku prezentuje dzieje Powstania Styczniowego, ale staraliśmy się zwrócić uwagę na lokalny wątek. Dlatego interesuje nas tylko Podlasie, to co się tutaj działo, interesują nas najważniejsze postacie i wydarzenia. Co najważniejsze: prezentowane zabytki pochodzą właśnie z tego regionu – mówi Paweł Okołot, jeden z kuratorów wystawy.

Podlasie stanowiło niezwykle istotny obszar zarówno działalności niepodległościowej przed powstaniem, jak również walk w czasie jego trwania. Zajęcie tego obszaru, a przede wszystkim uzyskanie poparcia miejscowej ludności pozwoliłoby odciąć wojska carskie w Królestwie Polskim od posiłków, a także od zaopatrzenia dostarczanego koleją Warszawsko-Petersburską, idącą między innymi przez Białystok.

Już pierwsze dni powstania ukazały znaczenie Podlasia dla władz powstańczych. Połowa ataków na garnizony rosyjskie miała miejsce na Podlasiu i Augustowszczyźnie. Trzy z nich – w Surażu, Kodniu i Łomazach – zakończyły się sukcesem. W późniejszym okresie powstania na Podlasiu miały miejsce jedne z największych potyczek powstania. Zarówno w walkach pod Węgrowem 3 lutego 1863 r., jak i pod Siemiatyczami 6 i 7 lutego 1863 r. po stronie polskiej walczyło po kilka tysięcy żołnierzy.

Wystawę będzie można oglądać do końca roku. (jd)

Z kuratorem wystawy „Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym” w Muzeum Historycznym w Białymstoku rozmawiał Zjerzony kulturą – Jerzy Doroszkiewicz: