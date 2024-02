Opiekun zwierząt potrzebny do Schroniska dla Zwierząt „Dolina Dolistówki”

7 lutego, 2024

Fot.: Hanna Kość Fot.: Hanna Kość

Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku zatrudni opiekuna zwierząt. Poszukiwana jest osoba empatyczna i wrażliwa na los psów i kotów, mile widziane jest doświadczenie w pracy ze zwierzętami i wykształcenie kierunkowe, takie jak technik weterynarii i pokrewne.

Ważne, aby pracownik był odporny, ponieważ praca w schronisku jest ciężka fizycznie. Są trzy zamiany, ponieważ opieka w schronisku jest zapewniona całodobowo.

– To jest sprzątanie, to jest karmienie, to jest pojenie, to jest transport, odławianie, to jest pomoc też lekarzowi przy zabiegach, czyli przytrzymanie psa na badaniu, doprowadzenie na to badanie, więc jest to praca bardziej skupiona na tym, żeby zapewnić taki stały byt zwierzęciu, niż na tym, żeby zapewnić realizację potrzeb psychicznych, poprzez wyprowadzanie, czy też socjalizację zwierząt – mówi Anna Jaroszewicz, kierownik Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku.

Socjalizacją i promowaniem adopcji zwierząt w schronisku zajmują się wolontariusze. Opiekun powinien też być silny psychicznie.

– Są różne sytuacje, czasami bardzo dramatyczne. Czasami na przykład zdarza się nam zabezpieczać psy z takich trudnych losowo sytuacji ludzkich i to też nie każdy jest w stanie znieść. Na przykład widok zwłok, bo zdarza nam się zabezpieczać psy, których właściciele umarli. Na przykład są też bardzo przykre sytuacje związane z tym, że nasze psy odchodzą, dlatego że są starsze, schorowane. Nie mamy na szczęście dużo takich sytuacji, ale są to bardzo trudne sytuacje dla pracownika, który zajmuje się tym psem na co dzień – dodaje Anna Jaroszewicz.

Wszelkie informacje dotyczące opiekuna zwierząt można uzyskać telefonicznie pod nr tel.: 85 675 37 00. (hk)

Z Anną Jaroszewicz rozmawiała Hanna Kość: