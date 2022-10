Opera i Filharmonia Podlaska zainauguruje sezon artystyczny 2022/23

Październik 6, 2022

OiFP, fot. A. Topczewska OiFP, fot. A. Topczewska

Już 14 października na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej inauguracja 68. sezonu artystycznego 2022/2023. Na deskach opery podczas koncertu symfonicznego usłyszymy Orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Tomasza Bugaja oraz wybitnego solistę – Łukasza Długosza. Powracają też transmisje na żywo z The Metropolitan Opera, OiFP szykuje także kolejną niezwykłą premierę.

– Przed nami 14 października kolejna inauguracja sezonu artystycznego. gdzie zabrzmią wspaniałe utwory – zaprasza prof. Violetta Bielecka, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Podczas koncertu na Dużej Scenie przy Odeskiej melomani po raz pierwszy będą mogli usłyszeć Epitafium Krzysztofa Meyera – utwór poświęcony tragedii narodu ukraińskiego. W światowym prawykonaniu wezmą udział muzycy Orkiestry OiFP pod batutą Meastro Tomasza Bugaja. Następnie zabrzmi kompozycja Marcina Błażewicza, ostatnia w jego dorobku (zmarł w kwietniu br.) – Koncert na flet i orkiestrę. Jako solista wystąpi Łukasz Długosz – jeden z najlepszych flecistów – nie tylko w Polsce ale i na świecie, laureat wielu prestiżowych międzynarodowych konkursów. Wieczór w Operze zwieńczy V Symfonia F-dur op. 76 Antonina Dvořáka.

Po pandemicznej przerwie wracają do OiFP transmisje spektakli z The Metropolitan Opera. – To wyjątkowy cykl transmisji na żywo z najważniejszymi tytułami operowym, w znakomitych inscenizacjach i z wyjątkową obsadą. Jesteśmy razem na żywo w tej wspaniałej operze poprzez wizję, obraz i muzykę – dodaje prof. Bielecka.

To będą spotkania z takimi tytułami jak: „Traviata” G. Verdiego, „Godziny” K. Putsa, „Lohengrin” R. Wagnera, „Don Giovanni” W. A. Mozarta czy „Czempion” T. Blancharda. A już 22 października „Medee” L. Cherubiniego.

Po za tym OiFP, po West Side Story, szykuje koleją premierę – w marcu przyszłego roku. Oratorium współczesnego kompozytora, Pawła Łukaszewskiego „Via crucis”, dzieło skomponowane zgodnie z układem stacji drogi krzyżowej, połączone z Cavalleria rusticana Pietro Mascagniego (XIX-wiecznego kompozytora). – W jednym spektaklu połączone zostaną dwa gatunki. Oratorium będzie nawiązywało do wielkiego widowiska – procesji drogi krzyżowej – zdradza dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej. (at)

O planach OiFP w nadchodzącym sezonie mówi profesor Violetta Bielecka, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej: